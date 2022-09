Taïeb Baccouche : «La crise entre le Maroc et la Tunisie est une autre épreuve difficile pour l’UMA»

Le secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA), Taïeb Baccouche, a déclaré que la crise diplomatique éclatée récemment entre le Maroc et la Tunisie a constitué une «surprise», notant que les relations entre les deux pays maghrébins traversent une autre épreuve difficile en plus des crises que connaît cet ensemble régional.

Dans un communiqué publié par le secrétariat général de l’UMA, dont le siège est à Rabat, au Maroc, M. Baccouche a déclaré : «Au moment où nous cherchions à inciter la Tunisie à mener une initiative de conciliation suite à la rupture des relations entre l’Algérie et le Maroc, puis à organiser une réunion entre les ministres des Affaires étrangères des pays du Maghreb et le secrétaire général en vue d’une solution politique en Libye, nous voyons avec regret et douleur une autre occasion gâchée à l’occasion du huitième sommet Japon-Afrique à Tunis, qui s’est terminé le 28 août 2022, à l’instar de nos efforts lors du septième sommet au Japon. en 2019».

La réunion projetée sur la crise libyenne viserait trois objectifs: formuler un plan de paix en Libye; tenir des réunions bilatérales pour résoudre les problèmes bilatéraux; et nommer un nouveau secrétaire général pour l’UMA, a expliqué M. Baccouche qui est poste depuis 2016.

I. B.