Tunisie : Le ministère du Commerce fixe les prix des pommes de terre et des oignons

Le ministère du Commerce a publié un communiqué, ce vendredi 2 septembre 2022, pour fixer les prix des pommes de terre et des oignons, «après avoir constaté une augmentation excessive et injustifiée».

Ainsi, à partir de demain samedi 3 septembre 2022, les prix de ces produits, dans les circuits de distribution habituels, seront fixés comme suit :

1150 millimes/kg pour les pommes de terre et 800 millimes/kg pour les oignons au niveau des entrepôts de stockage;

1350 millimes/kg pour les pommes de terre et 1000 millimes/kg pour les oignons (prix de gros);

1500 millimes/kg pour les pommes de terre et 1200 millimes/kg pour les oignons (détail- tarif consommateur).

Pour les surfaces commerciales, grandes et moyennes, le prix au kilo des pommes de terre a été fixé à 1250 millimes (entrepôts) et à 1400 millimes (consommateurs), précise la même source, en ajoutant que le prix au kilo de l’oignon dans les surfaces commerciales, il sera le même que celui appliqué au niveau des circuits de distribution habituels.

Dans son communiqué, le ministère a appelé tous les intervenants à respecter les prix fixés et «à prendre en considération le pouvoir d’achat des citoyens, en cette période délicate, en évitant la spéculation, le monopole et toutes sortes de dépassements», citant notamment la commercialisation en dehors des circuits de distribution et les augmentations illégales des prix, en rappelant que ces abus exposent leurs auteurs à des sanctions pénales.

Les citoyens ont quant à eux été appelé à rationaliser leur consommation, à éviter les gaspillages, et à rejeter les offres de prix supérieures aux prix fixés, tout en les signalant aux services du ministère au numéro vert : 80100191.

«Les prix de ces produits seront ajustés selon l’évolution de l’offre sur le marché. La fixation des prix sera par ailleurs, généralisée à tout produit dont les prix augmenteront excessivement, et d’une manière injustifiée», lit-on encore dans le communiqué du ministère.

Y. N.