Commerce électronique : DP World lance Dubuy.com en Tunisie

DP World, l’un des principaux prestataires logistiques mondiaux, a annoncé lundi 5 août 2022 le lancement de sa plateforme de commerce électronique Dubuy.com en Tunisie.

Dubuy.com est une plateforme intégrée dédiée à la vente en gros mondiale, offrant une plateforme de vente en gros en ligne et des solutions logistiques de bout en bout.

Le directeur des opérations de Digital Trade Solutions chez DP World, Mahmoud Al Bastaki, a déclaré lors d’une conférence tenue lundi à Tunis que la Tunisie avait été sélectionnée pour sa position géographique et ses liens avec les pays africains.

Grâce à cette nouvelle plateforme, les entreprises tunisiennes pourront se développer, accéder aux marchés d’approvisionnement de plusieurs types de produits et auront la possibilité d’importer des matières premières à des prix compétitifs, a ajouté le responsable.

«Dubuy.com répond aux besoins des entreprises commerciales qui cherchent à acquérir des marchés africains et autres en offrant de nouvelles méthodes de commerce et de développement», a indiqué Al Bastaki.

Il offre aux grandes et petites entreprises commerciales une opportunité unique de réseauter avec les marchés régionaux et internationaux tout en garantissant la sécurité, la fiabilité et la livraison à temps des marchandises, a-t-il souligné.

D’après Tap.