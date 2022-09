Décès de la reine Elisabeth II : Quelle vie et quel destin!

La reine d’Angleterre Elisabeth II est décédée hier, jeudi 8 septembre 2022, au château de Balmoral en Écosse, entourée de tous les siens, et notamment de son fils et successeur au trône Charles III. Presque centenaire (elle mourut à 96 ans), elle a marqué plusieurs générations de Britanniques pour lesquels elle a toujours incarné l’unité du royaume et sa pérennité.

Par Chedly Mamoghli *

Quand on dit Elizabeth II on dit l’Histoire. L’un des règnes les plus longs de l’Histoire, 70 ans.

Quand on dit Elizabeth II, on dit aussi le Royaume-Uni. Jamais un chef d’État ne s’est autant confondu avec son pays. Peut-être le général de Gaulle mais dans une république.

Comment peut-on imaginer le Royaume-Uni sans Elizabeth II? Quand on pense à ce pays, on pense à elle. Elle a été la Reine de l’une des monarchies les plus anciennes, les plus enracinées et les plus prestigieuses du monde dans une phase historique particulière. Elle a accompagné la métamorphose de cette monarchie -qui fut l’une des plus puissantes- de la fin de l’Empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais à celui de puissance intermédiaire ou moyenne comme on dit.

Fidélité à la tradition et adaptation à la modernité

De la fin de l’Empire britannique avec son père Georges VI à une monarchie moderne comme on la connaît aujourd’hui et comme elle la lègue à son fils Charles, elle a su allier pendant plus de sept décennies d’un côté l’authenticité et la fidélité aux traditions et d’un autre côté l’adaptation à la modernité et aux changements et évolutions du monde.

On dit que le souverain britannique règne mais ne gouverne pas ce qui est juste mais il a un rôle vital, celui de veiller à l’unité du Royaume. La monarchie est le ciment du Royaume-Uni. Sans la monarchie, il n’y a plus de Royaume-Uni. Et dans ce rôle, elle a excellé. En dépit de toutes les turbulences vécues par sa nation, elle a su la préserver. Elle a su également préserver l’image de marque et le prestige dont jouit son pays dans le monde.

Elizabeth II a incarné le Royaume-Uni. Elizabeth II aura été un personnage historique. Une grande dame de l’Histoire. Lui succéder ne sera pas chose aisée eu égard à son long règne exceptionnel, au statut d’icône auquel elle est parvenue à se hisser au fil du temps mais également aux défis auxquels fait face le Royaume-Uni aujourd’hui.

Une difficile succession

Le nouveau Roi, Charles III, personnage que les gens connaissent mal et dont les déboires conjugaux avec feue Lady Diana Spencer, personnage charismatique et emblématique, ont écorné l’image saura en dépit de tout cela préserver son pays grâce à son long apprentissage de sa fonction, grâce à sa grande connaissance de l’Histoire et grâce à la relation excellente qu’il a su bâtir avec les différentes communautés.

C’est la fin d’une époque pour le Royaume-Uni, le Commonwealth mais aussi pour ce monde en profonde mutation. Une page de l’Histoire se tourne. Que son âme repose en paix. Tous nos vœux de succès au nouveau Roi et tous nos vœux de prospérité pour le Royaume-Uni, un pays unique où j’ai vécu pendant quelque temps et que j’ai appris à connaître avec beaucoup de plaisir.

N. B. Les photos sont de la visite d’État entreprise en Tunisie par Elizabeth II et le prince Philip en octobre 1981. La première à son arrivée débarquant du yacht royal Britannia, la seconde dans les rues de Tunis avec le président Bourguiba et la troisième (en noir et blanc) au Musée du Bardo.