Medinea : La Tunisie point de rencontre entre les artistes émergents de la scène musicale méditerranéenne

Des musiciens des quatre coins de la Méditerranée sont en ce moment en résidence artistique en Tunisie autour du projet Media, mis en place par le Centre culturel international de Hammamet et le Palais Ennejma Ezzahra où le projet sera présenté sous forme de deux concerts gratuits.

Le Centre culturel de Hammamet et le Centre des musiques arabes et méditerranéennes Ennejma Ezzahra accueillent une résidence artistique d’un groupe d’artistes venus de quatre pays méditerranéens (Tunisie, France, Portugal et Bulgarie) dans le cadre du programme Medinea (Mediterranen network for Emerging artists).

Le projet a pour objectif de soutenir l’insertion professionnelle des jeunes musiciens issus des pays méditerranéens et de favoriser le dialogue entre différentes cultures à travers la création de groupes d’artistes venus des différents pays membres. Plusieurs grands artistes sont passés par la Tunisie dans le cadre de ce programme comme le musicien Ahmed Litaiem ou encore le chanteur Seif Tebini.

Le groupe en résidence artistique en ce moment donnera deux concerts, le premier est prévu pour le 9 septembre au Centre culturel international de Hammamet et le deuxième pour le 10 septembre au Palais du Barron d’Erlanger (Ennejma Ezzahra).

