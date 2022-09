Migration irrégulière : Plus de 3700 Tunisiens se sont rendus en Italie en moins d’un mois (FTDES)

Romdhane Ben Omar porte-parole officiel du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a indiqué que plus de 3700 Tunisiens se sont rendus irrégulièrement en Italie du 15 août au 8 septembre 2022.

«Ce chiffre est terrifiant !», a-t-il commenté, ce vendredi dans une déclaration à l’agence Tap en précisant que le nombre de Tunisiens arrivés sur les côtes italiennes dans le cadre de la migration irrégulière continue à augmenter, estimant que les migrants fuient les conditions socio-économiques en Tunisie.

M. Ben Amor a ajouté qu’au cours des mois de juillet et août derniers, 8939 personnes ont été empêchées de poursuivre leur traversée irrégulière et 49 autres sont encore portées disparues.

«Ce ne sont plus les seuls motifs de migration et que ce phénomène a pris de l’ampleur en raison de la situation générale dans le pays, notamment sur le plan politique, et en l’absence d’une vision nette de l’avenir ou d’une probable amélioration de la situation actuelle», a-t-il encore ajouté, avant de conclure : «le résultat de nombreux cumuls poussent quelqu’un à risquer sa vie pour fuir une existence misérable».

