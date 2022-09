Symposium à Gabès : Patrimoine immatériel et tourisme durable

La ville de Gabès abritera, les 10, 11 et 12 septembre 2022, un symposium scientifique sur le «Rôle du patrimoine culturel immatériel dans le développement du tourisme durable».

Des experts, chercheurs et spécialistes du patrimoine culturel immatériel prendront part à ce symposium organisé par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) et la Direction de développement muséographique de l’Institut national du patrimoine (INP) en collaboration avec USAid Visit Tunisia Activity, projet pilote financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid).

Ce colloque vise à mettre en lumière le patrimoine culturel immatériel peu ou pas encore connu dans six régions différentes de la Tunisie, à savoir Tabarka-Ain Drahem, Kairouan, Gabes, Tozeur, Kebili-Douz et Tataouine. Il ambitionne d’être la pierre angulaire d’une démarche visant à rendre compte de certains éléments du patrimoine culturel immatériel de ces régions cible de l’étude afin de les intégrer dans des dynamismes de développement durable, notamment à travers le tourisme culturel, tout en se conformant à une stratégie préétablie de sauvegarde de ce patrimoine.

L’objectif est d’impliquer la communauté scientifique dans un projet pilote intitulé «Tunisia living culture» (La culture vivante en Tunisie) qui vise à assurer la sauvegarde et la viabilité du patrimoine culturel immatériel dans les régions mentionnées. Ce colloque constitue la première phase de ce projet, à savoir l’identification de biens culturels immatériels nécessitant une patrimonialisation de la part de la communauté scientifique.

La deuxième phase consiste à documenter et à approfondir les recherches sur les biens culturels immatériels identifiés et retenus. Un travail de terrain auprès de personnes-ressources et d’artisans est alors à réaliser. Cette étape durera jusqu’à six mois durant lesquels les chercheurs bénéficieront de formations ainsi que les personnes-ressources pour la préservation, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel par des experts internationaux du Smithsonian Institute.

La Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ratifiée en 2003, reconnaît «l’importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable» et prône sa sauvegarde et sa diffusion. Ce patrimoine est constitué de «biens culturels» sous forme de «pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets et artefacts et espaces culturels qui leur sont associés- que les communautés, les groupes, et le cas échéant les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.»

Lancé en février 2022 à Sbeïtla (Kasserine), Visit Tunisia est un projet pilote qui s’étalera sur cinq ans. Il est financé par le gouvernement américain à travers l’USAid moyennant une enveloppe globale de 50 millions de dollars (144 millions de dinars).

Le secteur du patrimoine est au cœur de Visit Tunisia de l’USAid qui travaille avec des partenaires des secteurs public et privé afin d’améliorer et diversifier l’industrie du tourisme en Tunisie. Le renforcement du tourisme durable, en particulier dans les régions intérieures, et l’élargissement des opportunités pour les femmes et les jeunes sont également parmi ses objectifs.

D’après Tap.