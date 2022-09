Tunisie-Éducation : Calendrier des vacances scolaires (2022-2023)

Le ministère de l’Éducation vient de publier le calendrier des jours fériés et des vacances scolaires pour l’année 2022-2023, sachant que la rentrée aura lieu jeudi 15 septembre courant pour les écoles primaires, les collèges et les lycées, et que la reprise pour le corps enseignant est prévue pour le 14 septembre.

Le ministère a fixé le calendrier des vacances et des jours fériés pour cette nouvelle année scolaire, comme suit :

Vacances :

Vacances mi- trimestrielles (1er trimestre): du 31 octobre 2022 au 6 novembre 2022;

Vacances d’hiver et du nouvel an : du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023 (comptant la fête de la révolution);

Vacances mi- trimestrielles (2e trimestre): du 6 février 2023 au 12 février 2023;

Vacances du printemps: du 20 mars 2023 au 2 avril 2023.

Jours fériés :

Fête du Mouled : un jour qui sera fixé ultérieurement (prévue pour le 8 octobre);

Fête de l’évacuation: 15 octobre 2022;

Aid El Fitr : 3 jours (qui seront fixés ultérieurement);

Fête du travail: 1er mai 2023.

