Tunisie- Royaume-Uni : Saïed signe le registre de condoléances en hommage à la reine Elizabeth II (Photos & vidéo)

Le président de la république Kaïs Saïed s’est rendu ce vendredi 9 septembre 2022, à la résidence de l’ambassadrice de la Grande Bretagne à Tunis pour y signer le registre de condoléances, ouvert suite au décès de la reine Elizabeth II.

Kaïs Saïed a exprimé «ses plus sincères condoléances et sa compassion, en son nom et au nom du peuple tunisien», tout en rendant hommage à Elizabeth II, rappelant «sa bravoure, son engagement et son courage» et affirmant que la défunte «est un symbole de l’Union et des valeurs, ce qui lui a valu l’amour et le respect du peuple britannique et des peuples du monde».

Kaïs Saïed a également souligné les liens d’amitié unissant la Tunisie et le Royaume-Uni, et a rappelé à l’occasion la visite historique de la reine en Tunisie en octobre 1980, à l’invitation du défunt président tunisien, Habib Bourguiba.

Vidéo

Y. N.