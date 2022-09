Majdi Karbaï : Un accord entre la Tunisie et l’Italie prévoit la privation des Tunisiens du droit d’asile

Le dirigeant et ancien député d’Attayar, Majdi Karbaï, a déploré, ce lundi 12 septembre 2022, le fait que les immigrés tunisiens irréguliers soient les seuls à avoir été privés du droit de demander l’asile, sur la base d’un accord entre la Tunisie et l’Italie qui prévoit de ne pas accueillir les Tunisiens dans des centres d’hébergement, mais plutôt de les placer dans des centres de rétention et de les expulser, sans leur accorder le droit de demander l’asile ou la protection.

Karbaï a indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que l’Italie a eu comme prétexte «le fait que la Tunisie est sur la voie démocratique, qu’il y a respect des droits de l’homme dans les centres de détention et lors des manifestations, et qu’il n’y a, par conséquent, aucune justification pour l’immigration et l’asile.»

C. B. Y.