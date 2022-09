Tunis : Bouden à l’ambassade du Royaume-Uni pour présenter ses condoléances suite au décès de la reine Elizabeth II

La cheffe du gouvernement Najla Bouden, s’est rendue, ce lundi septembre 2022, à la résidence du Royaume-Uni, pour présenter ses condoléances suite au décès de la reine Elizabeth II.

C’est ce qu’indique un communiqué de la présidence du gouvernement, en précisant que Najla Boude, a signé le registre de condoléances en y «exprimant ses sentiments de compassion et en rappelant les qualités d’Elizabeth II», décédée le 8 septembre 2022, à l’âge de 96 ans.

Rappelons que les hommages à la reine Elizabeth II se sont multipliés à travers le monde, et que le chef de l’État Kaïs Saïed, a également signé le registre, vendredi dernier à la résidence du Royaume-Uni, où il a rencontré l’ambassadrice britannique, Helen Winterton. Il a rendu hommage à la défunte reine, en rappelant les relations solides et historiques entre la Tunisie et le Royaume-Uni.

Samedi dernier, le roi Charles III a été officiellement couronné nouveau monarque du Royaume-Uni lors d’une réunion du Conseil d’adhésion au palais Saint James, et s’est pour la première fois adressé au Parlement britannique, ce lundi, en affirmant «ressentir le poids de l’histoire» et vouloir suivre «l’exemple» de sa défunte mère Elizabeth II.

