Tunisie : la protection des oiseaux des fils électriques

L’Association Les Amis des Oiseaux (AAO) organise la Semaine de protection des oiseaux en Tunisie, du 12 au 18 septembre 2022, en coopération avec le ministère de l’Environnement, la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) et la Banque nationale des gènes (BNG).

Selon Hichem Zefzaf, coordinateur du programme scientifique de l’AAO, a indiqué qu’un atelier sera organisé dans le cadre de cette semaine consacrée à l’identification, à la surveillance et à la réduction des risques des équipements électriques pour les oiseaux en Tunisie, étant démontré qu’un seul kilomètre de ligne électrique est capable de causer annuellement la perte d’au moins 3 oiseaux. On imagine le massacre que causent les milliers de kilomètres de lignes du réseau électrique national.

Toute espèce d’oiseau qui s’éteint sera remplacée par un autre animal qui pourrait causer des problèmes à l’homme, a averti M. Zefzaf, en soulignant l’importance de maintenir l’équilibre dans lequel nous vivons aujourd’hui.

L’objectif de l’atelier de formation, organisé aujourd’hui, lundi 12 septembre, au Centre de formation et de perfectionnement de Khélidia (CFPK), est de contribuer à l’identification des moyens pour réduire les accidents d’oiseaux avec les lignes électriques, et ce en se basant sur les expériences internationales dans ce domaine.

L’atelier vise aussi à améliorer l’intégration de la biodiversité dans les politiques des secteurs économiques stratégiques afin de réduire les pressions et les menaces sur la biodiversité et de développer les capacités nationales dans le domaine de l’identification, du suivi et de la réduction des risques pour la faune sauvage en Tunisie, en particulier les oiseaux.

Au programme de l’atelier, des visites de terrain sur plusieurs sites des lignes électriques de la Steg à Jendouba et d’autres sites naturels. Ces visites visent également à activer les programmes de travail pour la protection des espèces d’oiseaux menacées, qui ont abouti à l’étude de préparation de la liste rouge aux niveaux national et régional.

Par la même occasion, les menaces des lignes électriques sur la faune seront étudiées, et un plan sera établi pour suivre et évaluer les activités régionales dans le domaine des programmes de conservation tels que la préparation de la liste rouge des rapaces dans la région Afrique du Nord, à laquelle la Tunisie a participé, avec l’étude de la liste rouge des espèces végétales et animales menacées, élaborée en Tunisie par le ministère de l’Environnement.

Il est à noter que, depuis 2019, un processus participatif a été mis en place concernant l’élaboration de la liste rouge nationale des espèces d’oiseaux et de plantes sauvages menacées et l’appui des capacités nationales dans ce domaine.

Dans le même contexte, un certain nombre d’ateliers et de formations ont été organisés pour les experts et les représentants des structures gouvernementales et non-gouvernementales ayant une expertise sur les oiseaux et les plantes sauvages.

De son côté, le directeur technique de la distribution à la Steg, Abdelkader Ben Kheder, a indiqué qu’environ 5% des accidents sur le réseau de distribution d’électricité sont causés par des oiseaux, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud.

I. B.