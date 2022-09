La Tunisie invitée d’honneur à la Foire internationale du Livre de la Palestine

La Tunisie est l’invitée d’honneur de la nouvelle édition de la Foire internationale du Livre de la Palestine qui démarre demain, mercredi 14 septembre 2022.

La 12e édition de la Foire internationale du Livre de Palestine aura lieu du 14 au 24 septembre à la ville de Ramallah. La direction de la foire a choisi la Tunisie comme invité d’honneur de cette édition placée sous le slogan « Palestine la patrie, Jérusalem la capitale« , où seront présents 350 éditeurs de 16 pays.

En plus des stands d’exposition qui compteront les dernières publications tunisiennes, la Tunisie sera également présente à la foire à travers des rencontres et des conférences autour de différentes thématiques culturelles, sociales et politiques .

Rappelons que la Foire internationale du Livre de Riyadh a également choisi la Tunisie comme invitée d’honneur de sa prochaine édition prévue pour la fin de ce mois.

F.B