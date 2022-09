Stellantis Afrique Moyen-Orient Dare Forward 2030 : Un plan stratégique ambitieux vers le leadership

Stellantis Afrique et Moyen-Orient a dévoilé son plan stratégique ambitieux Dare Forward 2030 pour la prochaine décennie qui conduira l’entreprise à devenir le leader en termes de parts de marché, d’expérience client et de transition énergétique.

En mars 2022, Stellantis a annoncé son plan stratégique Dare Forward 2030 qui permettra sa transition d’un constructeur automobile historique à une entreprise de technologie de mobilité durable. Il détaille la stratégie Stellantis pour concevoir l’avenir de la mobilité et décrit les mesures audacieuses qui seront prises chaque jour, avec un esprit entrepreneurial, pour créer une nouvelle ère de mobilité.

Aujourd’hui, Stellantis Afrique et Moyen-Orient capitalise sur le plan directeur du Groupe et partage sa stratégie dans les domaines industriel, commercial, produit, digitalisation, après-vente et achats.

Stellantis Middle East & Africa Chief Operating Officer, Samir Cherfan a déclaré : «Dare Forward 2030 nous conduira au leadership dans la région Afrique et Moyen-Orient. Grâce aux actuelles structures commerciales et industrielles

robustes et adaptées dans la région, nous visons à consolider notre position dans la couronne méditerranéenne et les territoires français d’outre-mer, tout en renforçant notre position en Afrique subsaharienne et en augmentant notre part de marché au Moyen-Orient et en Afrique du Sud.»

Forte de sa diversité, Stellantis façonne la mobilité de demain en proposant des solutions de mobilité innovantes, propres, sûres et abordables répondant aux besoins changeants des clients dans 81 pays en Afrique et Moyen-Orient.

La stratégie de Stellantis Afrique Moyen-Orient est d’atteindre

d’ici 2030 :

• Plus de 22 % de part de marché

• Plus de 25 % du mix LEV

• Plus de 12 % de marge d’exploitation ajustée

• Environ 55 lancements

• Un taux d’auto-approvisionnement supérieur à 70 %

Source : Communiqué.