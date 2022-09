Tunisie : Le mouvement Al-Baâth appelle Saïed à évaluer le rendement du gouvernement Bouden

Dans une lettre ouverte adressée au président de la république, Kaïs Saïed, le mouvement Al-Baâth a appelé ce dernier à «évaluer le rendement du gouvernement» de Najla Bouden, mis en place – pour rappel – par Saïed lui-même.

Le parti nationaliste arabe a, plus précisément, appelé le chef de l’Etat à «évaluer le rendement du gouvernement et des responsables aux niveaux central, régional et local et adopter des nouvelles normes basées sur la compétence, en vue de faire face aux difficultés économique».

De son côté, le dirigeant au sein du parti, Souhaieb Mezrigui a déclaré, ce mardi 13 septembre 2022, que des dirigeants de son mouvement se sont rencontrés avec ceux d’autres partis ainsi qu’avec des associations et des organisations nationales pour leur présenter des propositions politiques et juridiques. L’objectif étant de «transformer le processus du 25 juillet en un programme global de réforme».

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité d’ouvrir les dossiers de corruption et de terrorisme et de réformer le système électoral.

