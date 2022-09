Tunisie : Mohamed Ali Nahdi annonce ses nouveaux projets dans le théâtre et le cinéma

Après son dernier film « Moez, le bout du tunnel » qu’il présentera prochainement à Londres, l’acteur et réalisateur Mohamed Ali Nahdi entamera de nouveaux projets aussi bien dans le théâtre que dans le cinéma.

Dans un statut publié ce matin sur sa page Facebook officielle, Mohamed Ali Nahdi a fait une rétrospective de sa carrière qui a commencé au début des années 90 avec le feuilleton « Weld Ennes« . Entre le théâtre, la télévision et le cinéma, l’artiste n’est jamais resté dans sa zone de confort, multipliant les projets d’écriture et de production, et les expériences aussi bien devant que derrière la caméra.

« J’ai commencé ma carrière très jeune. J’ai essayé beaucoup de choses (…) Aujourd’hui j’ai 50 ans et comme on dit, celui qui arrive à 50 ans et ne change pas, a perdu 30 ans de sa vie. Les rêves sont encore là, les buts sont toujours d’actualité. Mais les priorités changent. », a écrit Mohamed Ali Nahdi.

L’artiste qui sera prochainement à Londres pour présenter son dernier film « Moez, le bout du tunnel » dans le cadre de l’événement Alyssa Tunisian Film Festival, a annoncé sa participation dans un nouveau projet théâtral. Le 7e art sera également présent dans les prochains projets de Nahdi avec un rôle principal, mais aussi avec la réalisation de son deuxième long-métrage « 13e round« , prévu pour l’année 2023.

F.B