Tunisie : le Bâtonnier Mziou se pose en champion de l’indépendance du métier d’avocat

Le nouveau bâtonnier des avocats tunisiens, Hatem Mziou, a affirmé que certains partis politiques se sont unis contre sa candidature aux élections du Conseil de l’ordre des avocats tunisiens, sans nommer les partis en question, tout en se posant comme le champion de l’indépendance du métier d’avocat.

Me Mziou, qui intervenait par téléphone dans l’émission Studio Shems, mardi 13 septembre 2022, a estimé que son élection est une victoire pour tous les avocats professionnels qui travaillent en toute indépendance et rejettent toute appartenance partisane ou politique.

Concernant l’accusation selon laquelle il serait le candidat du président de la république, Kaïs Saïed, Me Mziou l’a catégoriquement réfutée en déclarant qu’il absout le chef de l’Etat de toute ingérence dans les élections des avocats.

Parlant ensuite de la situation de la magistrature en Tunisie, Me Mziou l’a qualifiée de «sombre» et insisté sur le fait que les conditions de travail des magistrats sont très difficiles. «Nous contribuerons à redresser la situation et à trouver des solutions pour sortir de la crise», a-t-il promis, sachant qu’entre les magistrats et les avocats les relations sont loin d’être au beau fixe, les premiers rejetant toute ingérence dans leurs affaires de la part des seconds.

Concernant les déclarations du porte-parole de la coalition Al-Karama, Me Seifeddine Makhlouf, qui lui sont hostiles, Me Mziou a estimé qu’elles interviennent dans le contexte d’une défaite électorale, ajoutant que ces déclarations «confirment que l’objectif de certains est d’utiliser la profession d’avocat à des fins partisanes et pour gagner le pouvoir».

Me Mziou, qui se présente comme le champion de l’indépendance de la profession d’avocat des tentations et des ingérences politiques, a souligné que son objectif est de défendre l’intérêt supérieur de la Tunisie, ajoutant que les déclarations de Me Makhlouf ne l’affectent ni lui ni les avocats qui lui ont fait confiance en votant pour lui.

Me Makhlouf avait déclaré que Me Mziou était le candidat du président de la république, de la gauche et des nationalistes, et qu’il n’a rien à voir avec la profession d’avocat et ses normes.

I. B.