Tunisie : Le budget des aides sociales au profit des élèves et étudiants multiplié par 2

Le responsable de la promotion sociale au ministère des Affaires sociales, Ibrahim Ben Idriss, a indiqué, ce mercredi 14 septembre 2022, dans une déclaration accordée à l’agence Tap, que le budget alloué aux aides sociales destinées aux élèves et aux étudiants issus de familles démunies s’est multiplié par 2 par rapport à l’an dernier, passant de 21 à 42 millions de dinars. Et ce, afin de réduire le taux de décrochage scolaire.

Il a, dans le même cadre, précisé que 429.000 élèves recevront, chacun, 100 dinars et 30.000 étudiants recevront chacun 120 dinars, soit deux fois que l’année dernière. Mais toujours est-il que ces montants semblent trop dérisoires.

Le ministère des Affaires sociales a, d’autre part, réservé un budget de 4,6 millions de dinars à l’acquisition des abonnements de transport scolaire et universitaire pour les élèves et étudiants issus de familles démunies et au revenu limité, selon la même source.

Le département gouvernemental commencera le versement de ces aides sociales soit à la fin de la semaine en cours soit au début de la semaine prochaine, selon la même source.

