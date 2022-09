Cinéma tunisien : « Mandat » de Samir Harbaoui en compétition officielle au Festival Maghrébin du Film d’Oujda

Le court-métrage tunisien « Mandat » réalisé par Samir Harbaoui figure dans la compétition officielle de la prochaine édition du Festival maghrébin du Film d’Oujda au Maroc.

« Mandat« , court-métrage de fiction tunisien écrit par Balkis Khelifa et réalisé par Samir Harbaoui, vient d’être sélectionné dans la compétition officielle de la 11e édition du Festival maghrébin du Film d’Oujda qui aura lieu du 7 au 12 octobre prochain.

Le film a bénéficié du soutien du Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI), il met à l’affiche Béchir Drissi et l’actrice tuniso-grecque Hélène Catzaras. Le casting compte également la participation d’Ayouch Ichi et Riadh Hamdi.

F.B