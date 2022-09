Tunisie-Officiel : Signature de l’accord entre l’UGTT et le gouvernement

Le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont signé, ce jeudi 15 septembre 2022 au palais de la Kasbah, l’accord sur les majorations salariales de 3.5% prévues dans le secteur et la fonction publics.

Cet accord signé, ce jour, entre le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi et la cheffe du gouvernement Najla Bouden, concerne une augmentations des salaires pour les années 2023, 2024 et 2025, sachant que la partie syndicale s’engage à ne pas demander d’augmentations durant ces trois prochaines années.

L’accord prévoit également la révision de la circulaire 20, garantissant le droit aux négociations sociales libres, ainsi que la révision du statut de base relatif aux agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et a également porté sur le salaire minimum garanti (smig) qui sera élevé, de 7% , et ce, à partir d’octobre 2022.

