Tunisie : Rached Khiari condamné à 6 mois de prison

L’ancien député Al-Karama Rached Khiari a été condamné, ce vendredi 16 septembre 2022, à six mois de prison ferme avec exécution immédiate, annonce son épouse qui dénonce «une injustice» et appelle à sa libération.

Selon la même source cette condamnation fait suite à une plainte déposée contre l’ancien député de la coalition islamiste pour «diffamation via les réseaux sociaux et violation des données personnelles de mineurs», et ce après la diffusion d’une vidéo, où des enfants inscrits à l’école des malvoyants à Ennour avaient été filmés à visage découvert.

Son épouse, a quant à elle, rappelé que cette vidéo avait été filmée par Rached Khiari dans le cadre de l’exercice de ses fonctions afin de dénoncer des abus et un harcèlement dont les élèves avaient été victimes. Elle estime de ce fait, que son mari est victime d’une injustice et a appelé à sa libération.

Notons que le concerné est également poursuivis dans plusieurs autres affaires, notamment et fait l’objet d’un mandat d’amener émis par le parquet militaire, pour mise en danger de la sûreté intérieure et atteinte à l’institution militaire, entre autres accusations, et ce , après qu’il ait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux en accusant le président Saïed d’être «un traître, un collabo et un agent de la France», de«haute trahison» et «d’avoir perçu de l’argent par des parties étrangères, notamment américaines, pour financer sa campagne électorale de la présidentielle de 2019».

Y. N.