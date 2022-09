Tunisie : Salah Attia libéré après avoir purgé sa peine

Arrêté en juin dernier, le journaliste Salah Attia a été libéré, ce vendredi 16 septembre 2022, annonce son avocat, le dirigeant islamiste Samir Dilou.

La même source a fait savoir que la Chambre pénale près le Tribunal militaire permanent à Tunis a confirmé la condamnation à trois mois de prison ferme décidée en première instance par le Tribunal militaire.

Le journaliste arrêté en juin dernier et condamné pour «diffusion de fausses informations portant atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’armée, fausses accusations d’un agent public (sans en apporter la preuve), outrage à autrui à travers les réseaux sociaux», a ainsi purgé sa peine et il a été libéré.

Rappelons que Salah Attia avait été placé en détention après avoir déclaré sur la chaîne qatarie Al-Jazeera que l’armée tunisienne avait informé l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) de son refus d’obtempérer à une instruction du président Saïed, qui lui aurait «ordonné de procéder au bouclage de son siège à Tunis»…

La centrale syndicale avait alors catégoriquement démenti cette histoire et a dénoncé la diffusion de pareilles rumeurs estimant que celles-ci peuvent «semer le chaos dans le pays».

Y. N.