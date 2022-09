Tunisie : Ennahdha se dit visé par de «fausses accusations» et dénonce des «arrestations arbitraires de ses dirigeants»

A l’issue de la réunion de son bureau exécutif ce vendredi 16 septembre 2022, le parti islamiste Ennahdha a publié un communiqué, notamment pour dénoncer ce qu’elle a qualifié «d’arrestations arbitraires de ses dirigeants», tout en se disant visé par de «fausses accusations afin de détourner l’attention de l’opinion publique de ses principales préoccupations dans un contexte de crise socio-économique sans précédent».

Le parti de Ghannouchi a ainsi appelé à cesser «les campagnes médiatiques malveillantes ciblant le parti et ses dirigeants, notamment en fabriquant des accusations sur des arrestations arbitraires», estimant qu’il s’agit d’une «manipulation visant à détourner l’attention de l’opinion publique face à l’échec du pouvoir en place de répondre aux attentes des Tunisiens, qui font face à une situation économique accablante, marquée par la pauvreté, la cherté de la vie, le chômage», ajoutant que cela se traduit d’ailleurs par «le désespoir des jeunes et un nombre croissant des traversées clandestines»

Ennahdha a aussi dénoncé la hausse des prix et a appelé à mettre un terme à la pénurie de plusieurs produits alimentaires et «à révéler les véritables causes de celle-ci au lieu d’accuser des parties inconnues de monopole et de spéculation», tout en affirmant que ce phénomène est causé par «l’incapacité de l’Etat à acquérir les produits de base et à en gérer les stocks».

Y. N.