Ennahdha s’exprime sur la convocation de Ghannouchi et Larayedh par le Pôle judiciaire antiterroriste

Ennahdha a publié un communiqué, dans la soirée de ce dimanche 18 septembre 2022, pour s’exprimer sur la convocation, demain, de ses deux dirigeants, à savoir le président de ce parti islamiste Rached Ghannouchi et son vice-président Ali Larayedh, par le pôle judiciaire antiterroriste dans le cadre de l’enquête sur les réseaux d’envoi de Tunisiens dans les zones de conflits, notamment en Syrie et en Irak.

Dans son communiqué, Ennahdha, qui a réaffirmé «son respect au pouvoir judiciaire», a mis en garde contre «des dérives dangereuses du pouvoir putschiste qui cible les opposants en fabriquant des affaires», tout en dénonçant «des pressions et une instrumentalisation de la justice».

Le parti de Ghannouchi estime également que la convocation des deux dirigeants islamistes vise «à faire diversion et détourner l’opinion publiques des enjeux économiques et sociaux et de ses préoccupations face à la dégradation de ses conditions de vie», tout en promettant de faire des révélations sur cette affaire, demain…

Rappelons que plusieurs dirigeants islamistes ont été placés en détention dans le cadre de cette affaire, notamment Habib Ellouze, Ridha Jaouadi, ou encore l’homme d’affaires et ancien député Ennahdha Mohamed Frikha, ainsi que des cadres sécuritaires, tous suspectés d’être impliqués dans les réseaux d’envoi de jeunes tunisiens au jihad dans les zones de conflits à l’étranger.

Y. N.