Fatma Marai et Ghazi Boulila rejoignent le CA de la Banque centrale de Tunisie

Le décret n° 2022-709 du 13 septembre 2022 portant renouvellement du mandat et nomination des membres du conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a été publié au Journal officiel de la république tunisienne (Jort).

Selon l’article 1er de ce décret, les mandats des administrateurs Leila Baghdadi et Abdelmoumen Souyah sont renouvelés pour une durée de trois ans à compter du 20 juin 2022.

Le conseil nomme pour une durée de trois ans Fatma Marai en sa qualité de personne ayant une expérience dans le domaine bancaire, en remplacement de Selma Bellagha, et Ghazi Boulila en sa qualité de professeur des universités spécialisées dans les domaines financier et économique, en remplacement de Moez Labidi.

Les deux membres ont été nommés par décret gouvernemental, le premier sur proposition du gouverneur et le second sur proposition du président de l’Association professionnelle tunisien des banques et établissements financiers (ATBEF).