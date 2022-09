Tunisie : le 14e Siat se tiendra du 12 au 15 octobre 2022 au Kram

La 14e édition du Salon international de l’investissement et de la technologie agricoles (Siat) se déroulera du 12 au 15 octobre 2022 au Parc des expositions El Kram. Les nouvelles technologies et innovations liées à l’agriculture, à la pêche et aux services seront à l’honneur.

Le Siat 2022, placé sous le thème «Investissement intelligent pour le développement durable», est organisé par l’Agence de promotion des investissements agricoles (Api). Il favorise les rencontres entre producteurs agricoles, opérateurs économiques, industriels, armateurs, fournisseurs et chercheurs.

Les ateliers au programme aborderont un certain nombre de thèmes, principalement les technologies pour une meilleure productivité et les techniques innovantes d’économie d’eau d’irrigation pour atténuer l’impact du changement climatique.

L’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) organisera un atelier sur l’échange d’expériences en matière de financement de projets agricoles avec la participation d’experts africains.

Des réunions de partenariat sont également programmées pour stimuler la création de projets communs et sceller des partenariats.

D’après Tap.