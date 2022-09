Mission de chefs d’entreprises tunisiens aux Etats-Unis

Une délégation de 20 chefs d’entreprise, conduite par le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) Tarak Cherif, effectue une mission de prospection du marché américain, a indiqué le chargé des affaires économiques à l’ambassade de Tunisie à Washington, Anis Hajri.

La visite, qui se déroule du 17 au 25 septembre 2022, vise à accroître les perspectives d’exportation et à aider la Tunisie à bénéficier des cinq secteurs de croissance aux États-Unis, à savoir la technologie numérique, les énergies renouvelables, les industries pharmaceutiques, l’agriculture et les composants automobiles, a déclaré Hajri à l’agence Tap, ajoutant que ces secteurs stimulent la croissance économique et créent des emplois.

Concernant les exportations, Hajri a précisé que la délégation tunisienne se rend dans les villes d’Anaheim, Los Angeles et Ventura, en Californie. Ces visites visent à explorer les opportunités commerciales en vue de promouvoir les produits tunisiens sur le marché américain, notamment les produits alimentaires.

La délégation tunisienne est composée d’entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie chimique, des bâtiments et travaux publics, des industries pharmaceutiques, des produits cosmétiques, du textile et de l’habillement, des équipements agricoles et des industries des pierres précieuses.

Les chefs d’entreprise tunisiens cherchent à saisir les opportunités d’investissement et de partenariat avec leurs homologues américains.

La délégation participe également au Renewable Energy Fair, qui a lieu les 19 et 20 septembre à Anaheim, Los Angeles.

Une série de rencontres est prévue avec des représentants des autorités locales et régionales à Ventura, en présence de l’ambassadeur de Tunisie aux Etats-Unis, a précisé la même source.

L’événement sera marqué par une foire dédiée aux produits tunisiens, des rencontres B2B, des ateliers sectoriels ainsi que des visites sur le terrain de plusieurs entreprises américaines et du port maritime commercial de Hueneme.

D’après Tap.