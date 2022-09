Tunisie : La Sonede annonce des coupures d’eau à Béja

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé des perturbations et des interruptions de la distribution de l’eau potable demain, mercredi 21 septembre 2022, dans plusieurs villes et délégations du gouvernorat de Béja.

Dans un communiqué publié ce mardi 20 septembre, la Sonede précise que ces coupures sont prévues à partir de 1h du matin ce mercredi, dans les villes de Béja, Tibar, Sidi Ismaïl, Hammam Siela, Nechima, Bousalem, Souk Sebt, Ben Bechir, Brahmi, et Redhaouana.

La Sonede précise que la coupure est due à une panne survenue au niveau du canal principal d’adduction de l’eau potable de la station de traitement de Fernena, relevant de la zone municipale de Boussalem au gouvernorat de Jendouba, ajoutant que la reprise de l’approvisionnement en eau se fera progressivement, mercredi à 22h, et ce, après l’achèvement des travaux.

Y. N.