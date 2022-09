Tunis : La reine des salles Le Colisée se refait une beauté

la salle de cinéma Le Colisée au centre-ville de Tunis est en train d’être rénovée pour mieux accueillir le public cinéphile.

La reine des salles Le Colisée a fermé hier ses portes pour cause de travaux. L’espace est en train de se refaire une beauté pour offrir plus de confort à son public.

La salle aura désormais des sièges plus larges et plus confortables, des banquettes duo, un son Dolby 950, ainsi que d’autres améliorations techniques.

La réouverture de la salle est prévue pour le samedi 24 septembre.

F.B