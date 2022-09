Tunisie : Rached Ghannouchi libéré ce matin à l’aube

Après avoir été entendu pendant 12 heures par les enquêteurs de l’Unité nationale d’investigation sur les crimes terroristes concernant le dossier de l’envoi des jihadistes tunisiens vers les zones de conflit, Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha, a quitté à l’aube de ce matin, mercredi 21 septembre 2022, la caserne Bouchoucha, dans la banlieue ouest de Tunis.

Il devra comparaître aujourd’hui devant le juge d’instruction du pôle judiciaire anti-terroriste.

C’est son avocat, et ancien dirigeant du mouvement islamiste, qui a annoncé la nouvelle dans un post Facebook, ajoutant dans une déclaration aux médias après la sortie de son client ladite caserne, que l’essentiel du temps a été consacré à la lecture du procès-verbal de l’audition de son client, ajoutant que 90% des questions portaient sur des déclarations publiques ou fuitées du prévenu et des indiscrétions médiatiques et qu’il n’y a rien dans la somme des documents présentés par les enquêteurs qui puisse constituer une preuve à charge.

L’audition de Rached Ghannouchi a commencé hier, mardi 20 septembre, immédiatement après celle d’un autre dirigeant d’Ennahdha, Habib Ellouz, qui a été mis en liberté provisoire et doit comparaître aujourd’hui devant le pôle judiciaire antiterroriste dans la même affaire.

L’ancien ministre de l’Intérieur et ancien Premier ministre, Ali Larayedh, bras droit de Rached Ghannouchi, avait été entendu lui aussi la veille dans le cadre de la même affaire et mis en détention en attendant sa comparution aujourd’hui devant le juge d’instruction.

I. B.