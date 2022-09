Tunisie : Afek Tounes boycotte les législatives

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 22 septembre 2022, le parti Afek Tounes a indiqué qu’il a décidé de boycotter les élections législatives prévues le 17 décembre prochain.

le parti présidé par Fadhel Abdelkafi a, par ailleurs, appelé les Tunisiens, «avec toutes leurs composantes politiques et civiles, à résister à la domination politique et à la déviation vers un pouvoir individuel et un système de construction de base».

Le conseil national d’Afek Tounes a, d’autre part, appelé le président de la république, Kaïs Saïed, à organiser une élection présidentielle anticipée, en se basant sur la nouvelle constitution, estimant qu’il perdu sa légitimité politique et juridique après l’annulation de la constitution de 2014.

