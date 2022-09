Vélorution-Souk El Bisklette : 5e édition de la Foire aux vélos dimanche 25 septembre à l’Ariana

En partenariat avec la commune de l’Ariana, l’Association Vélorution organise dimanche 25 septembre 2022, la 5e édition de la Foire aux vélos et accessoires d’occasion, «Souk El Bisklette».

Cet évènement qui rassemble les amoureux du transport alternatif en ville et qui vise à faciliter l’acquisition de vélo pour tous, a été organisé pour la première fois en Tunisie, le 24 avril dernier, et depuis, il a connu un franc succès à chaque édition. Ainsi la 5e, prévue demain, sera également organisée au Parc Bir Belhassan à l’Ariana, de 8h à 12h.

«Souk El Bisklette» vise à faciliter l’acquisition de vélo, en leur donnant une seconde vie, afin de généraliser cette pratique de transport alternatif en ville, tout en joignant l’utile à l’agréable par la préservation de l’environnement et de la santé des citoyens, et ce dans le cadre des objectifs de l’association Vélorution et de la ville de l’Ariana .

Y. N.