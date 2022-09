Attayar craint «une catastrophe sociale sans précédent en Tunisie»

Le parti Attayar (Courant Démocrate) a confirmé, ce lundi 26 septembre 2022, sa décision de boycotter les législatives du 17 décembre 2022, tout en déplorant la situation générale en Tunisie et en mettant en garde contre «une catastrophe sociale sans précédent en Tunisie».

Dans son communiqué, Attayar a notamment exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration des conditions de vie des citoyens à cause de l’effondrement du pouvoir d’achat, la hausse des prix et les pénuries de plusieurs alimentaires, tout en dénonçant ce qu’il a qualifié de « déni » de la présidence de la république et du gouvernement face à la dégradation de la situation, estimant que ces derniers ont «préféré concentrer leurs efforts à mettre en place le projet politique personnel du président de la république», en citant la loi électorale et en affirmant que celle-ci représente une menace pour l’unité de l’Etat et aux acquis de la femme tunisienne.

Attayar a également cité, dans ce contexte, le décret 54 sur la cybercriminalité, en dénonçant la politique du pouvoir en place visant à museler les voix de la critique et de l’opposition, et en rappelant au passage sa décision de boycotter les prochaines législatives.

Y. N.