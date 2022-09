Décès de Qaradawi : Rached Ghannouchi présente ses condoléances à «la nation arabe et islamique»

A travers un statut Facebook, le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a exprimé sa tristesse du fait du décès du prédicateur islamiste Youssef Qaradawi, et a présenté ses condoléances à sa famille et à «la nation arabe et islamique».

«Le défunt de la nation a donné sa vie en expliquant les dispositions de l’islam et en défendant sa nation, insistant sur le principe de modération de cette religion extraordinaire», a écrit le leader islamiste, dans un statut repris par la page du bloc parlementaire de son parti, Ennahdha.

Pourtant, Qaradawi, qui a notamment émis une fatwa, en 2011, appelant l’armée libyenne à assassiner l’ancien président libyen Mouammar Kadhafi, était plutôt connu pour son extrémisme religieux.