Moncef Boukthir : «Il n’est pas possible d’intégrer les étudiants arrivant d’Ukraine dans les facultés de médecine tunisiennes»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a assuré, lundi 26 septembre 2022, qu’il n’est pas possible d’intégrer les étudiants venant d’Ukraine dans les facultés de médecine tunisiennes, et ce, en raison des limites de la capacité de ces établissements.

Et d’ajouter, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que pour la saison universitaire 2022-2023, 900 étudiants en Ukraine ont été orientés vers les facultés tunisiennes.

Boukthir a, par ailleurs, indiqué qu’il a contacté le ministre de l’Enseignement supérieur d’un pays voisin – dont il n’a pas révélé l’identité – pour faciliter l’intégration des étudiants tunisiens désireux de rejoindre les facultés de médecine de ce pays, notant qu’un certain nombre d’entre eux y avaient été enregistrés, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, l’année dernière, pour faciliter le processus.

Et d’ajouter qu’un accord a été conclu avec le ministre de la Santé publique, pour permettre aux étudiants à distance d’effectuer des stages dans les facultés de médecine et les hôpitaux tunisiens.

C. B. Y.