28 Septembre 2022, Dubai, Emirats Arabes Unis : Jaguar Land Rover annonce aujourd’hui une campagne mondiale de renforcement des compétences pour les trois prochaines années. Cette campagne a pour but de former 29.000 personnes à ses fonctionnalités connectées et d’échange de données et d’accompagner la transition rapide vers l’électrification.

Le programme « Future Skills » de la société permettra de former plus de 10.000 employés de Jaguar Land Rover (groupe et concessions franchisées) au Royaume-Uni et près de 19.000 autres collaborateurs dans le reste du monde, à des compétences vitales relatives à l’électrification, aux voitures numériques et aux véhicules autonomes. Cette démarche met en lumière l’engagement de l’entreprise à développer ses compétences futures dans les domaines de l’ingénierie et de la fabrication et contribue à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de Jaguar Land Rover.

Barbara Bergmeier, Executive Director of Industrial Operations, Jaguar Land Rover, a déclaré : « Les projets d’électrification de notre portefeuille de produits se poursuivent à un rythme soutenu et nous renforçons rapidement notre futur programme de formation professionnelle afin de nous doter des talents adéquats pour proposer les véhicules électriques de luxe modernes les plus convoités au monde. Nous devons absolument développer, à l’échelle du monde entier, la main-d’œuvre qualifiée nécessaire pour concevoir, fabriquer et entretenir les véhicules du futur. Je suis fière d’annoncer que nous nous engageons à combler le déficit de compétences électriques et numériques avec un programme de formation complet et mondial qui stimulera le processus d’électrification, ici au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde. ».

Le programme « Future Skills » est la clé du succès de la stratégie Reimagine de Jaguar Land Rover qui prévoit que toutes les voitures de luxe modernes de Jaguar et Land Rover seront disponibles en version 100% électrique d’ici la fin de la décennie.

Actuellement, près de 80 % des quelque 1.300 concessionnaires franchisés de Jaguar Land Rover dans le monde proposent des services d’entretien des véhicules électriques. Pour combler le manque de compétences, la société fait en sorte que la majorité des techniciens d’entretien soient formés à l’électrification au cours de l’année.

Outre les techniciens, Jaguar Land Rover prévoit de former des milliers d’ingénieurs de l’automobile et employés de production hautement qualifiés qui travaillaient auparavant au développement de voitures à combustion interne, afin qu’ils se spécialisent dans l’électrification, les voitures numériques et les véhicules autonomes.

À mesure de l’intensification de la production de voitures électriques dans les usines Jaguar Land Rover, les employés des usines à tous les niveaux auront besoin d’une formation leur permettant de travailler en toute sécurité avec les systèmes à haute tension des véhicules électriques.

Karl « Freddy » Gunnarsson, Lead Cell Engineer chez Jaguar Land Rover, a fait partie de l’équipe « Emissions After Treatment » puis s’est occupé des convertisseurs catalytiques diesel avant de rejoindre l’équipe « Battery Cell » en janvier dernier.

Afin d’optimiser l’autonomie des véhicules, Karl et son équipe travaillent notamment à l’augmentation de la densité énergétique des batteries de Jaguar Land Rover, d’une part en modifiant le format des cellules, ce qui permet d’en intégrer davantage dans la batterie, et d’autre part en améliorant la chimie des cellules.

Il a déclaré : « Le fait de passer de la combustion interne à l’électrique s’est révélé assez simple. Les deux nécessitent une bonne compréhension de la chimie des matériaux et j’ai pu consacrer environ 30 % de mon temps à l’apprentissage autonome. Aujourd’hui, en travaillant sur des véhicules électriques, je peux constater la longévité du programme et voir de quelle manière il s’intègre à la stratégie Reimagine de l’entreprise. »

Soucieuse de veiller à ce que la prochaine génération soit également dotée des compétences nécessaires, l’entreprise renforce également son programme d’apprentissage à l’échelle mondiale en ajoutant 1.200 apprentis supplémentaires aux programmes de formation de Jaguar Land Rover et des concessionnaires du monde entier.

Plus de 60 % des techniciens de Jaguar Land Rover et concessions franchisées* dans le monde recevront, au cours des trois prochaines années, une formation à la conception, la fabrication et l’entretien des véhicules électriques de luxe modernes.

La plupart des techniciens des concessions de Jaguar Land Rover seront formés à l’électrification au cours de cette année – afin de combler le manque de compétences en la matière.

Plus de 9.500 apprentis sont actuellement en formation chez Jaguar Land Rover et dans les concessions et 1.200 autres seront embauchés l’an prochain.

Plus d’informations

À propos du programme Future Skills

Au cours des trois prochaines années, le programme se traduira par la formation à l’électrification de 11.450 techniciens au total chez les concessionnaires Jaguar Land Rover du monde entier.

L’entreprise vise à offrir, pendant la même période, une formation à 3.400 apprentis supplémentaires afin que la prochaine génération dispose des compétences essentielles, notamment en matière d’électrification et de conduite autonome. S’y ajoutent près de 10.000 apprentis de Jaguar Land Rover et des concessionnaires franchisés déjà en formation dans le monde entier.

Jaguar Land Rover possède déjà l’une des plus grandes cohortes d’apprentis du secteur automobile britannique et, par le biais de la Jaguar Land Rover Academy, investit environ 20 millions de livres sterling chaque année dans la formation continue et le développement car les apprentis contribuent au développement des futurs véhicules de l’entreprise par l’acquisition des compétences essentielles en matière de conduite autonome et d’électrification.

249 autres employés basés au Royaume-Uni seront formés aux compétences en matière d’échange de données au cours de la même période, en plus des 1.890 salariés déjà formés.

À propos de l’électrification de Jaguar Land Rover



Dans notre gamme de véhicules Jaguar et Land Rover, nous proposons un portefeuille de produits électrifiés, chaque gamme étant dotée de modèles entièrement électriques, hybrides rechargeables ou hybrides légers. Les clients peuvent faire leur choix parmi huit versions hybrides rechargeables et 11 versions hybrides légères sans oublier notre Jaguar I-PACE électrique à batterie maintes fois primé.

Jaguar deviendra une marque de luxe totalement électrique à partir de 2025, réalisant ainsi son potentiel unique. Au cours des cinq prochaines années, Land Rover accueillera six modèles entièrement électriques. En tant qu’entreprise à la pointe du tout-électrique, chacun de nos modèles sera disponible, d’ici la fin de la décennie, en version 100 % électrique (BEV).

À propos de Jaguar Land Rover : Réinventer l’avenir du luxe moderne par le design



La stratégie Reimagine de Jaguar Land Rover offre une vision riche en durabilité du luxe moderne par la conception.



Nos véhicules de luxe modernes Range Rover, Discovery, Defender et Jaguar sont en demande dans le monde entier, avec plus de 370.000 vendus dans 123 pays au cours de l’exercice 2021/22. Les modèles électrifiés représentent environ les deux tiers des unités vendues, grâce à une gamme de modèles qui intègre les technologies entièrement électriques et hybrides, ainsi que les derniers moteurs à essence et diesel.



Nous transformons notre entreprise pour atteindre, d’ici 2039, l’objectif zéro carbone dans notre chaîne d’approvisionnement, nos produits et nos opérations et nous avons défini une feuille de route pour réduire les émissions dans nos propres opérations et chaînes de valeur d’ici 2030 en fixant des objectifs validés et fondés sur la science. L’électrification est au cœur de cette stratégie et toutes les plaques signalétiques Jaguar et Land Rover seront disponibles en version 100 % électrique d’ici la fin de la décennie.



Au fond, nous sommes une entreprise britannique, avec deux sites majeurs de conception et d’ingénierie, trois usines de fabrication de véhicules, un centre de fabrication de moteurs et un centre d’assemblage de batteries au Royaume-Uni. Nous disposons également d’usines de véhicules en Chine, au Brésil, en Inde, en Autriche et en Slovaquie, ainsi que de sept centres technologiques à travers le monde.



En tant que filiale en propriété exclusive de Tata Motors depuis 2008, Jaguar Land Rover dispose d’un accès inégalé aux principaux acteurs mondiaux de la technologie et de la durabilité au sein du groupe Tata au sens large.



