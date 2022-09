La Tunisie face aux pressions américaines sur la démocratie

L’administration Joe Biden presse les dirigeants tunisiens d’inverser le processus qui affaiblit la démocratie du pays, provoquant des frictions avec une nation autrefois considérée comme la plus prometteuse de celles qui ont connu les révolutions du printemps arabe. (Kaïs Saïed reçoit Barbara Leaf le 30 août 2022).

Par Missy Ryan *

Les responsables américains évoquent les efforts déployés pour exhorter la Tunisie à adopter une voie politique différente alors que le président Kaïs Saïed continue de consolider son pouvoir plus d’une décennie après que le soulèvement des Tunisiens contre leur dirigeant de l’époque a contribué à déclencher des révolutions dans des pays allant de la Syrie à l’Égypte.

Un haut responsable du département d’État a déclaré que les responsables américains avaient exprimé leur inquiétude face aux événements, notamment un récent référendum constitutionnel qui a considérablement renforcé les pouvoirs de Saïed, qui a pris en 2021 des mesures de grande envergure pour affaiblir les contrôles institutionnels et écarter les opposants politiques dans ce que les critiques appellent un «coup d’Etat».

Des discussions diplomatiques sensibles

Les mesures américaines incluent des discussions entre Saïed et Barbara Leaf, la plus haute responsable du département d’État pour le Moyen-Orient. Lors d’une visite à Tunis le mois dernier, Leaf a fait part de ses inquiétudes concernant un nouveau cadre constitutionnel qui affaiblit la démocratie tunisienne et souligné à quel point il est crucial pour l’avenir d’un processus de réforme inclusif et transparent de restaurer la confiance du peuple tunisien, a déclaré un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat à propos de discussions diplomatiques sensibles.

Les critiques publiques ont ébranlé les relations américano-tunisiennes. En juillet, le gouvernement de Saïed a réagi avec colère à une déclaration du secrétaire d’État Antony Blinken soulevant des questions sur un référendum constitutionnel marqué par une faible participation électorale.

«La Tunisie a connu une érosion alarmante des normes démocratiques au cours de l’année écoulée et a annulé de nombreux gains durement acquis par le peuple tunisien depuis 2011», a déclaré Blinken.

Le gouvernement de Saïed a rejeté ce qu’il a qualifié d’«ingérence inacceptable dans les affaires intérieures nationales» à la suite de la déclaration de Blinken et a convoqué le haut responsable de l’ambassade des États-Unis à Tunis.

Le bureau de Saïed a déclaré que le dirigeant tunisien avait repoussé les allégations formulées par Leaf lors de leur réunion et «a appelé les autorités américaines à écouter leurs homologues tunisiennes pour connaître la réalité de la situation», a rapporté Middle East Monitor.

Le battement de tambour constant des Américains

Les responsables américains ont cherché à pousser la Tunisie avec force tout en évitant une rupture totale avec une nation dont la coopération en matière de lutte contre le terrorisme est considérée comme un élément crucial de la stratégie américaine pour l’Afrique du Nord. La Tunisie, avec une population de près de 12 millions d’habitants, apprécie pour sa part le soutien militaire américain et a besoin du soutien américain dans sa recherche d’un accord avec le Fonds monétaire international.

«Ce partenariat sera plus fort lorsque nous aurons un engagement commun envers les principes démocratiques», a déclaré le haut responsable américain.

Alors que la plupart des révolutions du printemps arabe se sont terminées par un conflit ou ont renforcé l’autocratie, la Tunisie a fait des progrès significatifs pour construire son processus démocratique après l’éviction en 2011 du dirigeant de longue date Zine El-Abidine Ben Ali.

Mais le mécontentement a grandi face au chômage et à d’autres problèmes. En réponse à ces frustrations, les démarches de Saïed, un ancien professeur de droit constitutionnel, ont trouvé un écho auprès de certains Tunisiens qui en ont assez de la voie suivie après la révolution dans le pays. D’autres s’en sont davantage alarmés.

Sarah Yerkes, une ancienne responsable du département d’État qui est maintenant chercheuse au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que la série de visites américaines en Tunisie et les déclarations publiques sur son processus politique avaient été «efficaces en ce sens qu’elles ont fait savoir à Saïed que quelqu’un l’observait.»

«Ce genre de battement de tambour constant … l’empêche d’amener la Tunisie sur une voie encore plus lointaine», a-t-elle déclaré, faisant référence à la possibilité pour Saïed de prendre des mesures supplémentaires pour concentrer le pouvoir dans la présidence tunisienne.

Etablir des contrepoids essentiels à la démocratie

L’administration Biden a adopté une position plus critique que ses alliés européens, dont beaucoup se concentrent sur la dissuasion de la migration via l’Afrique du Nord. Citant des revirements démocrates, l’administration Biden a proposé une forte réduction de l’aide militaire et économique américaine à la Tunisie.

Le haut responsable a déclaré que les États-Unis étaient prêts à aider les Tunisiens à forger une démocratie responsable, y compris le débat libre, les libertés et à «établir des freins et contrepoids qui sont essentiels à la santé de toutes les démocraties». Il a refusé de caractériser la réponse de Saïed au message de Leaf, mais a déclaré: «Les amis doivent pouvoir se parler directement.»

Les responsables américains pensent que leurs pressions pourraient avoir pour effet d’éviter des étapes encore plus problématiques, comme une répression plus radicale des médias et des groupes de la société civile.

La Tunisie a publié une nouvelle loi électorale qui réduit la taille du parlement du pays et diminue le rôle des partis politiques. Mais elle n’a pas, comme certains responsables américains l’avaient craint, pris des mesures plus inquiétantes comme interdire aux candidats affiliés à des partis de participer aux prochaines élections législatives. Certains groupes d’opposition envisagent de boycotter le vote.

Le haut responsable a déclaré que l’administration Biden a salué la loi comme une étape vers une large participation aux élections. «Un processus de réforme inclusif et transparent est si crucial pour aller de l’avant», a déclaré le responsable. **

* Missy Ryan écrit sur la diplomatie, la sécurité nationale et le Département d’État pour le Washington Post.

** Article traduit de l’anglais américain. Le titre et les intertitres sont de la rédaction.

Titre original de l’article : «Les États-Unis pressent la Tunisie, autrefois un point lumineux du printemps arabe, sur la démocratie»

Source : Washington Post.