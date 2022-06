Couper l’aide ne sortira pas la Tunisie de l’autoritarisme

Bien que la réduction de 50% de l’aide des Etats-Unis à la Tunisie soit susceptible d’avoir un impact négatif sur l’un de leurs partenaires fiables dans la région, il est peu probable que cela diminue le pouvoir de Kaïs Saïed ou qu’il incite le président tunisien à revenir sur ses actions autocratiques.

Par Sarah Yerkes *

Dix mois après le démantèlement de la démocratie tunisienne par le président Kaïs Saïed, le gouvernement américain sait que sa stratégie ne fonctionne pas. La prise de contrôle autoritaire de Saied – incluant la fermeture du parlement, l’utilisation de tribunaux militaires pour juger des civils et la répression des opposants politiques et des personnalités des médias – s’est poursuivie malgré les demandes américaines et européennes. Plus récemment, Saïed a exclu de permettre aux observateurs internationaux d’assister au référendum constitutionnel du 25 juillet prochain, qui est censé asseoir définitivement son pouvoir.

Il serait naïf de s’attendre à ce que des coupes dans les aides le poussent à mettre fin à sa prise de pouvoir autoritaire. Pourtant, c’est exactement ce que les États-Unis veulent faire – une décision qui aurait probablement l’effet inverse. Avant d’envisager des coupes budgétaires, le gouvernement devrait étudier les leçons de l’Égypte et envisager sa brève fenêtre d’action avant le référendum constitutionnel.

Une étape à risque avec un potentiel retour de feu

Le nouveau budget du gouvernement américain prévoit une réduction de près de 50% de l’aide économique et militaire à la Tunisie. Mais les réductions de l’aide économique à la Tunisie ne reflètent pas les priorités de l’administration consistant à faire progresser la démocratie et à relever les graves défis économiques du pays.

Le nouveau budget réduirait le soutien aux programmes «démocratie, droits de l’homme et gouvernement» de 48 millions de dollars à 28 millions de dollars, réduirait les fonds de soutien à la croissance économique de 39 millions de dollars à 19 millions de dollars et éliminerait le budget de 17 millions de dollars pour le développement de la main-d’œuvre. En ciblant les besoins les plus critiques de la Tunisie, les États-Unis cherchent à envoyer un message à Saïed. Au lieu de cela, ils finiraient probablement par blesser le peuple tunisien.

Certains membres du Congrès demandent également une suspension totale de l’aide militaire à la Tunisie. Cette stratégie, bien que bien intentionnée, est une étape risquée qui pourrait se retourner contre vous avec très peu de chances de succès. Cela réduirait la capacité des forces armées tunisiennes à faire face aux menaces terroristes réelles et graves auxquelles le pays est confronté tout en nuisant aux relations des États-Unis avec l’institution la plus populaire du pays. Et cela pourrait pousser la Tunisie dans les bras de la Russie ou des États du Golfe, qui ne partagent pas l’intérêt des États-Unis à promouvoir la démocratie.

L’aide américaine à la sécurité de l’armée tunisienne a été efficace pour faire face à la myriade de menaces à la sécurité du pays, l’administration la qualifiant de «partenaire critique pour la sécurité régionale». Mais le terrorisme et l’instabilité en Libye et en Algérie restent des défis majeurs pour la Tunisie, et l’instabilité y représente une menace directe pour la sécurité des États-Unis et de ses alliés européens.

Bien que l’armée ne soit pas sans faute – le recours aux procès militaires pour poursuivre des civils a considérablement augmenté et Saied a parfois politisé l’armée, par exemple en positionnant des chars devant le parlement désormais suspendu – il serait imprudent de le punir en refusant l’aide.

L’armée tunisienne est de loin l’organisation la plus fiable du pays, selon une grande variété de sondages d’opinion publique. Les États-Unis nuiraient à leur influence en Tunisie en tournant le dos à l’une des rares institutions encore crédibles dans le pays.

Si les États-Unis réduisaient leur aide militaire, le président tunisien chercherait probablement de l’aide ailleurs. Saïed s’est rapproché de la Russie, avec de multiples reportages dans les médias sur des visites prévues entre des responsables tunisiens et russes. Alors que le transfert de matériel et de systèmes militaires de l’équipement américain vers l’équipement russe serait coûteux et prendrait du temps, d’autres pays, comme l’Égypte, utilisent les deux. Saïed aurait également engagé l’Égypte à faire pression sur le Golfe pour qu’il intensifie son soutien à la Tunisie. Malgré le soutien rhétorique aux actions de Saied, le Golfe n’a jusqu’à présent pas offert de soutien financier. Mais si les États-Unis abandonnaient la Tunisie, l’Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis pourraient facilement combler le déficit de 100 millions de dollars. Et ni la Russie ni les États du Golfe ne feront du comportement démocratique une condition de leur programme d’aide.

Plutôt que de suspendre leur assistance militaire, les États-Unis devraient adopter une approche plus nuancée. Il devrait profiter de cette occasion pour mieux cibler l’assistance à la sécurité, par exemple en accordant la priorité au financement de la gouvernance de la sécurité, en élargissant les programmes axés sur la démocratie et les droits de l’homme, en offrant une formation et une expertise sur la justice militaire, ou en attribuant des fonds à l’armée plutôt qu’à la corruption de la police nationale. Ces mesures pourraient toutes envoyer un signal sur les priorités américaines sans punir le peuple tunisien.

Les leçons de l’Egypte

Bien que l’expérience égyptienne ne soit pas identique à l’expérience tunisienne, les législateurs américains peuvent apprendre de l’échec de l’expérience de leur pays en Égypte. Une leçon claire est que la suspension de l’aide militaire (ou économique) peut être efficace si elle est liée à une action spécifique et si elle est préventive. À un moment charnière de la révolution égyptienne de 2011, l’administration de l’ancien président Barack Obama a déclaré à l’armée égyptienne qu’elle perdrait la totalité de son aide militaire américaine de 1,3 milliard de dollars si elle tirait sur des manifestants, ce que certains considèrent comme un tournant dans la révolution.

Ainsi, pour rendre les coupes dans l’aide tunisienne plus efficaces, l’administration du président Joe Biden devrait annoncer des lignes rouges – telles que tirer sur des manifestants, interdire les partis politiques ou supprimer les limites des mandats présidentiels – qui déclencheraient une suspension totale de l’aide. Mais pour que ces menaces fonctionnent, les États-Unis doivent les faire connaître publiquement et être prêts à les mettre à exécution.

Une autre leçon est la reconnaissance que les États-Unis ne sont pas le seul joueur dans la région. Lorsque les États-Unis ont suspendu une grande partie du programme annuel d’assistance militaire peu après le coup d’État du président Abdelfattah Sissi en 2013, l’Égypte n’a pas souffert. Au lieu de cela, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït sont intervenus avec 12 milliards de dollars, soit près de dix fois plus d’aide que l’ensemble du programme américain. De plus, la suspension ne s’est pas traduite par un plus grand respect des droits de l’homme. Le régime égyptien est devenu plus, et non moins, répressif face aux suspensions de l’aide américaine.

Une troisième leçon est le besoin de cohérence. L’Égypte est un cas flagrant de coup d’État militaire, et les violations des droits de l’homme y sont bien plus extrêmes qu’en Tunisie. Pourtant, le gouvernement américain a changé de cap à plusieurs reprises, rétablissant le financement peu de temps après l’avoir retenu ou utilisant une dérogation de sécurité nationale pour annuler les coupes. Ce type d’incohérence a fait savoir aux autorités égyptiennes (ainsi qu’à d’autres dans la région) que les suspensions d’aide sont probablement temporaires et qu’elles doivent simplement attendre que la marée tourne à Washington pour que l’aide soit rétablie.

Enfin, l’armée égyptienne, contrairement à l’armée tunisienne, est depuis longtemps un acteur politique, contrôlant une part importante de l’économie égyptienne et soutenant le régime de Sissi. Cela signifie que le ciblage de l’assistance militaire serait un outil beaucoup plus puissant en Égypte que pour l’armée tunisienne largement apolitique – et il a encore été pour la plupart inefficace. L’armée tunisienne, même si elle n’est pas sans faute, n’est pas méchante. Ainsi, bien que la réduction de l’assistance militaire à la Tunisie soit susceptible d’avoir un impact négatif sur l’un des partenaires les plus fiables des États-Unis dans la région, il est peu probable que cela diminue le pouvoir de Saïed ou qu’il incite le président tunisien à revenir sur ses actions autocratiques.

Une voie plus efficace

Les États-Unis ont raison de reconnaître l’urgence d’agir pour empêcher une nouvelle consolidation de la prise de pouvoir autoritaire de Saïed. L’administration dispose d’une fenêtre restreinte mais critique avant le référendum constitutionnel du 25 juillet avant que la prise de pouvoir autoritaire de Saïed ne soit codifiée dans la loi. Le battement de tambour répété des déclarations et des visites américaines pour exprimer le mécontentement américain à l’égard du parcours de Saïed n’a pas suffi à faire pression sur le président pour qu’il arrête sa dérive autoritaire.

Pour exercer une pression réelle sur Saïed, les États-Unis devraient prendre deux mesures. Premièrement, le Congrès devrait réorganiser l’aide américaine à la Tunisie. Il devrait suspendre toute aide directe au gouvernement de Saïed et soutenir à la place les organisations et institutions attachées à la transparence et à la liberté telles que les partis politiques, les groupes de la société civile et les médias (qui sont de plus en plus menacés).

La loi sur les ONG divulguée par Saied, qui pourrait se concrétiser dans les mois à venir, pourrait interdire le financement étranger de la société civile, rendant plus difficile le soutien aux acteurs travaillant pour faire avancer la démocratie en Tunisie, de sorte que ce financement serait encore plus crucial avant la fermeture de la fenêtre. En outre, les États-Unis ont déjà de nombreux partenaires tunisiens solides qui rejettent la répression de Saïed et bénéficieraient d’un soutien financier et rhétorique supplémentaire des États-Unis.

Deuxièmement, les États-Unis devraient développer un menu de «carottes» pour inciter Saïed à prendre des mesures concrètes pour revenir sur ses actions autoritaires. Le secrétaire d’État Antony Blinken et l’administratrice de l’USAID Samantha Power ont déclaré que si la Tunisie revenait sur une voie démocratique, «notre soutien pourrait augmenter». Les montants actuellement en jeu ne suffisent pas à influencer Saïed, mais offrir des édulcorants beaucoup plus substantiels pourrait réussir à la fois à aider à relever les défis économiques et sociaux de la Tunisie et à donner à Saïed une victoire qui pourrait lui donner suffisamment de confiance pour ouvrir l’espace politique.

La Tunisie a un besoin urgent de soutien économique, et les carottes pourraient résoudre cette crise. Ils pourraient inclure le conditionnement de la subvention de 500 millions de dollars du Millennium Challenge Corporation actuellement dans les limbes au retour d’un parlement librement et équitablement élu, ou la fourniture d’importants pots d’aide budgétaire directe à la Tunisie.

En outre, les incitations diplomatiques telles que l’invitation de la Tunisie à participer aux activités de suivi du Sommet sur la démocratie, l’invitation de Saïed à la Maison Blanche ou l’éloge public de l’action positive sont toutes des options peu coûteuses susceptibles d’être plus efficaces que les «bâtons» employés jusqu’ici. Mais pour que ces carottes fonctionnent, elles doivent être liées à des résultats explicites, réalistes et mesurables.

Continuer à soutenir la société civile tunisienne et le peuple tunisien n’est pas seulement moralement la bonne chose à faire, mais c’est aussi dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. À l’inverse, choisir d’aller de l’avant avec des réductions d’aide, qui ne changeront probablement pas la dynamique sur le terrain et pourraient diminuer l’influence des États-Unis dans la région; pourrait entraîner une instabilité politique et des difficultés économiques supplémentaires.

Les États-Unis ont actuellement l’occasion de changer de cap et d’adopter une voie plus susceptible de mener au succès de la démocratie tunisienne et des intérêts américains.

(Article traduit de l’anglais américain).

Source : Carnegie Endowment.



