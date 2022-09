Tunis : Une femme séquestrée, violée et torturée par un individu qu’elle a rencontré sur les réseaux sociaux

La police a arrêté un individu qui a séquestré, violé et torturé une femme à Bab El-Khadhra à Tunis, quatre mois après avoir fait sa connaissance via les réseaux sociaux. Ce dernier, qui a nié les faits, a été placé en détention et l’enquête se poursuit.

C’est ce qu’a fit savoir la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué publié ce mercredi 28 septembre 2022, en précisant que la victime a porté plainte auprès de la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

La plaignante a précisé avoir rencontré cet individu via les réseaux sociaux où ils échangeaient régulièrement. Quatre mois après, il lui a proposé un rendez-vous dans un café afin qu’ils puissent mieux se connaître. Or ce dernier, l’a obligée à monter chez lui et l’a séquestrée. Il l’a violentée et violée, ajoute la même source, en affirmant que la victime a notamment été brûlée par son agresseur avec une cuillère chauffée, et ce, à différents endroits de son corps.

Le violeur a fini par relâcher sa victime, dont l’état psychologique et physique s’était détérioré, ce qui a permis à cette dernière de se rendre au district sécuritaire de la ville afin de porter plainte.

Après coordination avec le ministère public, une descente a été effectuée dans l’appartement du suspect, qui a été arrêté. Durant son interrogatoire, il a tout nié en bloc, évoquant toutefois «des relations sexuelles consentantes avec la plaignante».

Suite aux investigations menées par la brigade spécialisée et les preuves présentées, le parquet a décidé de le placer en détention et a autorisé la poursuite de l’enquête.

Y. N.