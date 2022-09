Bus bloqués et vandalisés, voyageurs et agents blessés : Coup de gueule de la Transtu

Des jeunes ont bloqué et caillassé, dans la matinée de ce jeudi 29 septembre 2022, trois bus de la ligne 33 et 33 A, à Sidi Hassine (Tunis). Deux voyageurs ont été blessés et plusieurs vitres brisées, dénonce la Société des transports de Tunis (Transtu), qui tire à nouveau la sonnette d’alarme.

La même source qui dénonce la recrudescence des actes de vandalisme et la dégradation de plusieurs bus et métros, a indiqué qu’un autre incident a été enregistré ce jour même au niveau de la cité Chaker à Borj Touil (ligne 62 A) : «plusieurs citoyens ont bloqué deux bus pendant plus de deux heures !»

La Transtu affirme que ces abus ont aggravé la crise qu’elle traverse, et a rappelé qu’en 2021, 1573 agressions ont ciblé sa flotte, occasionnant des pertes dont la valeur est estimée à 1 million de dinars. «Ces pertes équivalent au coût d’acquisition de 2 bus double ou trois bus normaux !» déplore la Société..

Tout en indiquant que les incidents du genre se répètent de manière quasi-quotidienne, la Transtu affirme faire face à des abus tels la fermeture de routes, le blocage et le vandalisme des bus & métros et même la prise en otage de ces agents, et a de ce fait appelé les citoyens à une prise de conscience générale, tout en réaffirmant son engagement à assurer les dessertes et à veiller à la sécurité de ses clients et de ses agents.

