Fipa et Finest signent un accord pour impulser l’investissement italien en Tunisie

Un protocole d’accord a été signé mercredi 28 septembre 2022 à Milan (Italie) entre le bureau de l’Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa) en Italie et la société italienne Finest S.p.A. pour encourager les entreprises italiennes à investir en Tunisie.

Le chef du bureau Fipa en Italie, Issam Dardouri, a déclaré à Tap qu’en vertu de cet accord un plan d’action sera élaboré à cet effet, qui visera à promouvoir la Tunisie en tant que destination d’investissement pour les entreprises italiennes.

Finest S.p.A. est une société financière qui cherche à promouvoir les projets internationaux d’entreprises basées dans le nord-est de l’Italie sur les marchés émergents voisins. Elle est active dans 44 pays d’Europe centrale et orientale, des Balkans, de Russie, des pays de la CEI et de la Méditerranée.

Fipa et Promos Italia – le réseau italien de l’Agence nationale des chambres de commerce soutenant l’internationalisation des petites et moyennes entreprises italiennes, ont signé, le 12 avril dernier, un protocole d’accord pour intensifier les investissements italiens en Tunisie. Les chiffres de la Fipa montrent que 900 entreprises italiennes opèrent en Tunisie, employant plus de 72 000 personnes.

Le commerce total entre la Tunisie et l’Italie s’élevait à 5,5 milliards d’euros en 2021 contre 4,5 milliards d’euros en 2020 (+22%).

D’après Tap.