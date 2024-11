Construction et bâtiment : forte présence italienne au salon Carthage Expo à Tunis

Coup d’envoi à Tunis de la XVIe édition du Salon international de la construction et du bâtiment – Carthage Expo, rassemblant tous les deux ans les entreprises tunisiennes et étrangères opérant dans ce secteur clé, et qui se tient au Parc des Expositions d’El-Kram du 18 au 24 novembre 2024, avec une forte présence d’entreprises italiennes.

Ce salon couvre l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la construction et du bâtiment: organismes de formation et de certification, matériaux de construction, construction, finition et décoration, portes et fenêtres, énergies renouvelables, services associés,

Pour cette édition, la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne (Ctici) est présente avec un stand collectif d’entreprises italiennes opérant en Tunisie, qui rassemble de nombreuses grandes marques : Giesse, leader des portes rapides et des systèmes logistiques industriels; Les Ciments artificiels tunisiens (Cat), filiale du groupe italien Colacem, parmi les principaux producteurs de ciment en Tunisie; Pemapref, qui fournit des solutions et éléments préfabriqués en béton et béton cellulaire; Prefa Industries, qui est spécialisée dans les bâtiments préfabriqués pour différents usages; Puricelli, filiale de l’entreprise italienne du même nom, spécialiste des panneaux stratifiés haute pression; Sicilferro, entreprise leader sur le marché de la production de fer à béton.

Cette année, nous notons la participation exceptionnelle de l’Association nationale des entrepreneurs du bâtiment (Ance), qui avec ses partenaires Elis, Cesf et Formedil, est le protagoniste du projet Thamm Plus, géré par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), qui vise à former 2 000 travailleurs tunisiens qui seront embauchés par les entreprises de construction en Italie au cours des 36 prochains mois.

A l’occasion de la IXe Semaine de la cuisine italienne dans le monde, le pavillon accueille également un coin Made In Italy, où il sera possible de rencontrer Caffé Italia, Isca avec ses conserves et Gusto Club avec ses taralli.

Le jeudi 21 novembre, le pavillon accueillera l’émission culinaire animée par l’Association des pizzaïolos tunisiens.

I. B. (avec Ansamed).