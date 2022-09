L’Allemand Merck pourrait investir dans l’industrie pharmaceutique en Tunisie

Le groupe allemand des biotechnologies Merck est intéressé par un partenariat public privé pour le développement de la recherche et l’innovation technologique dans les industries de médicaments et de vaccins.

C’est ce qu’a laissé entendre, mercredi 28 septembre 2022, à Tunis, le président du conseil d’administration du groupe, Frank Stangenberg-Haverkamp, lors d’un entretien à Tunis, avec le ministre de l’Economie et de la planification Samir Saïed, en soulignant que la Tunisie dispose de plusieurs avantages incitatifs, tels que l’expertise, la compétence des ressources humaines, et le développement logistique et institutionnel, tant dans le secteur privé que public.

«Ces avantages constituent un terrain favorable pour la création d’un partenariat fructueux au service de la Tunisie et des pays africains», a-t-il dit, cité dans un communiqué du ministère de l’Economie. Il a également souligné la disposition de plusieurs établissements financiers, régionaux et internationaux, à faire réussir cette démarche et ce partenariat prometteurs.

Samir Saïed a indiqué, de son côté, que soutenir le développement de l’industrie des médicaments, de la recherche et de l’innovation est une priorité du gouvernement, dans le cadre des programmes et politiques sectoriels de l’investissement.

Le département de l’Industrie, celui de la Santé et toutes les structures concernées sont disposés à accompagner toute initiative de partenariat avec Merck, à court et à moyen termes. L’objectif est, d’après lui, d’établir un point de relais et de jonction entre les pays africains, dont les besoins en médicaments, vaccins et services sanitaires sont en constante croissance.

D’après Tap.