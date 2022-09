Tunisie : IACE et Aneti pour une meilleure réactivité du marché de l’emploi

L’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) et l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti) ont signé une convention de partenariat ce matin, jeudi 29 septembre 2022.

La convention, signée par la directrice générale de l’Aneti, Ferihane Boussoffara, et le président de l’IACE, Taïeb Bayahi, vise à établir un partenariat efficace entre les secteurs public et privé et à contribuer à améliorer le climat des affaires, à faire progresser l’économie nationale et à répondre aux besoins en compétences et aptitudes du marché du travail.

Elle vise à établir un cadre commun entre l’Aneti et l’IACE dans plusieurs domaines, tels que la coopération dans la préparation de recherches et d’études de terrain liées à la réalité du marché du travail, le développement d’un réseau de communication avec les entreprises économiques impliquées dans l’IACE, en vue de répondre à leurs besoins en ressources humaines et de renforcer l’employabilité des demandeurs d’emploi dans les domaines du travail locatif et de l’initiative privée. Ainsi que la mise à jour le Code tunisien des métiers et des compétences conformément aux exigences de l’environnement économique.

I. B.