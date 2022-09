Tunisie-Météo : Vents forts attendus, cette nuit, dans la plupart des régions

Des vents forts sont attendus, cette nuit, dans la plupart des régions annonce l’Institut national de la météorologie (INM), ce vendredi 30 septembre 2022.

L’INM a de ce fait appelé à la vigilance et en particulier pour les activités maritimes et de pêche car la mer sera agitée à très agitée, sachant que des pluies localement orageuses sont également attendues à l’extrême nord-ouest.

Quant aux températures, elles varieront, cette nuit, entre 17 et 22°C au nord et sur les hauteurs et entre 24 et 29°C dans le reste des régions du pays.

Y. N.