Politique : Le Parti national tunisien annonce qu’il participera aux prochaines législatives

Alors que beaucoup de partis ont choisi de boycotter les prochaines législatives, prévues en décembre 2022, au vu du climat politique anti-démocratique qui caractérise la vie politique en Tunisie depuis plusieurs mois, le Parti national tunisien a, lui, annoncé, ce jeudi 6 octobre 2022, qu’il y participera.

A travers un communiqué publié à l’issue de la réunion de son conseil national restreint, le parti a assuré qu’il soutiendra tous ses adhérents et militants qui désirent se présenter aux élections et s’est engagé à les aider à aplanir les difficultés qu’ils pourront rencontrer, les appelant à contacter les dirigeants du parti pour une meilleure coordination.

Il a également souligné sa «détermination à œuvrer à rebâtir la Tunisie sur les plans politique, économique, social et culturel, sur la base d’une démocratie pluraliste, d’une économie plus forte et plus saine, et dans le respect de l’identité tunisienne».

C. B. Y.