La Nouvelle Ford GT LM 2022 célèbre les victoires de la marque au Mans

Ford annonce la dernière édition spéciale de la 3e génération de la Ford GT. La Ford GT LM 2022 rend hommage à la seule voiture de course américaine victorieuse aux 24 heures du Mans en 2016 et à la conquête historique du podium 1-2-3 en 1966.

Toute dernière édition spéciale de cette génération, la série spéciale Ford GT LM fait honneur à la victoire de Ford remportée au Mans en 2016. Les premières livraisons aux clients débuteront cet automne et la production s’achèvera d’ici la fin de l’année.

Inspirée du modèle rouge et bleu victorieux de cette fameuse course il y a 8 ans, la nouvelle Fort GT LM est proposée avec un habillage aux touches rouges ou bleues, dont un extérieur en fibre de carbone tinté rouge ou bleu, auquel fait écho le siège du conducteur, de la même couleur.

Le modèle comprend des éléments élaborés en fabrication additive (3D), dont un écusson de tableau de bord en alliage personnalisé, confectionné à partir du vilebrequin de la Ford GT arrivée 3e à la même course.

«Avec des matériaux, un design et des caractéristiques techniques innovantes, la Ford GT ne ressemble à aucune autre Supercar de série», explique Mark Rushbrook, directeur Monde de Ford Performance Motorsports. «En refermant ce chapitre de la Ford GT routière, nous avons voulu, avec l’édition GT LM, affirmer toute l’originalité d’une voiture de course habituée des podiums et rendre hommage à notre victoire au Mans de 2016», ajoute-t-il.

La Ford GT reste une voiture exclusive, et ces 20 dernières supercars «édition spéciale» le sont encore plus. Les livraisons du modèle 2022 de la Ford GT LM débutent cet automne et s’échelonneront jusqu’à la fin de l’année.

Extérieur sport, intérieur au design asymétrique

Avec sa carrosserie en fibre de carbone laquée d’une peinture extérieure couleur Liquid Silver, la Ford GT LM édition limitée arbore une finition rouge ou bleu unique qui rappelle la livrée rouge et bleue de la Ford GT n° 68 victorieuse au Mans.

Pour personnaliser pleinement leur véhicule, les clients ont le choix entre la fibre de carbone apparente dans des teintes rouges ou bleues, pour souligner les profils aérodynamiques de la supercar.

Il est notamment possible de teinter le matériau ultraléger sur la lame de pare-chocs avant, les bas volets et les bas de caisse, mais aussi sur les volets d’aération du compartiment moteur, les supports de rétroviseur et le capot moteur arrière. Les roues de 20 pouces se distinguent par leur fibre de carbone lustrée apparente qui laissent apparaitre les écrous de roue en titane et les étriers de frein Brembo® laqués en noir.

Autre originalité propre à la Ford GT LM, un double échappement en titane fabriqué en 3D présente un design cyclonique à l’intérieur des embouts, à l’image du moteur biturbo EcoBoost® de 660 chevaux. Au-dessus des embouts figure un écusson GT LM en titane, également fabriqué en 3D.

L’intérieur de la Ford GT LM Edition se distingue notamment par des sièges en fibre de carbone recouverts d’Alcantara®, le siège passager couleur ébène et ses surpiqûres rouge ou bleu, et au bouton de démarrage. Le tableau de bord est recouvert de cuir ébène et d’Alcantara. La fibre de carbone investit l’habitacle : sur la console et les grilles d’aération. Les 20 GT LM de cette édition spéciale comportent toutes une petite partie du matériau du vilebrequin de la Ford qui finit sur le podium en 2016.

L’équipe Ford Performance a cherché à faire revivre dans la Ford GT LM Edition tout l’esprit de cette Ford de course historique, pour lui rendre un dernier hommage.

C’est ainsi que l’équipe a utilisé le moteur de la voiture de course Ford GT (n° 69) arrivée 3e au Mans en 2016 qui avait été démonté puis conservé après la course. Le vilebrequin a été réduit en poudre permettant d’élaborer un alliage personnalisé unique pour créer l’écusson de la planche de bord en fabrication additive équipant chacune des 20 exemplaires de cette édition spéciale.

Ford vs. Ferrari 50 ans plus tard

La Ford GT LM Edition de 2022 rend hommage à la victoire de la Ford GT N° 68 de Sébastien Bourdais (France), Joey Hand (Etats-Unis) et Dirk Müller (Allemagne) lors des 24 Heures du Mans de 2016.

Un peu comme lors du duel épique entre Ford et Ferrari en 1966, la Ford GT N° 68 prit la tête pour la dernière fois pendant le 20ème tour de la course, après une lutte au coude-à-coude avec la Ferrari N° 82. Hand était au volant les trois fois où la Ford allait doubler la Ferrari, ravivant une rivalité vieille de 50 ans entre les deux constructeurs.

La Ford GT N° 69 de Ryan Briscoe (Australie), Scott Dixon (Nouvelle Zélande) et Richard Westbrook (Grande Bretagne) allait rejoindre les vainqueurs sur le podium, après avoir arraché la troisième place. Les Ford GT N° 66 et 67 prirent respectivement les 4e et 9e place.

La Ford GT LM de 2022 rend aussi hommage à l’énorme travail qu’assura le team Ford Chip Ganassi, qui parvint à faire gagner la voiture au Mans en l’espace d’un an seulement (395 jours).

Dans la lignée de la série des Ford GT édition limitée

La Ford GT LM célèbre à son tour les glorieux moments de la supercar qui ont marqué l’histoire du sport automobile, y compris, bien sûr, ses titres remportés au Mans. Au total, la série comprend 10 supercars en édition ultra limitée. Voici ces éditions :

– la Ford GT Holman Moody Heritage Edition de 2022, en hommage à la victoire de Ford au Mans de 1966 et à l’équipe qui sut développer de façon innovante la GT40 MK II pour concevoir un système de freinage à la hauteur de la voiture de course capable de dépasser les 320 km/h. Edition produite en seulement 50 exemplaire;

– la Ford GT Alan Mann Heritage Edition de 2022, en hommage au prototype léger de Ford GT MK Alan Mann n° 16 qui contribua à ouvrir la voie au triplé remporté au Mans en 1966. Edition produite en seulement 50 exemplaires;

– La Ford GT ’64 Prototype Heritage Edition de 2022, qui rappelle les racines de la Ford GT et les 5 prototypes de Ford GT originaux qui la précédèrent. Edition limitée à 30 exemplaires;

– la Ford GT ’66 Daytona Heritage Edition de 2021, en hommage à la Ford GT MK II de course N° 98 qui permit à Ford de dominer les débats à Daytona en 1966, marquant alors le début d’une saison magique pour la Ford GT40 MK II. Edition limitée à 27 exemplaires;

– la Ford GT ’69 Gulf Livery Heritage Edition de 2020, en hommage à la Ford de course GT40 MK I N° 6 victorieuse au Mans en 1969. Edition limitée à 50 exemplaires;

– la Ford GT ’68 Gulf Livery Heritage Edition de 2019, en hommage à la Ford de course GT40 MK I N° 9 victorieuse au Mans en 1968. Edition limitée à 50 exemplaires;

– la Ford GT ’67 Heritage Edition de 2018, en hommage à la Ford de course GT40 MK IV n° 1 victorieuse au Mans en 1967. Edition limitée à 39 exemplaires;

– la Ford GT ’66 Heritage Edition de 2017, en hommage à la Ford de course GT40 MK II N° 2 qui gagna au Mans en 1966. Edition limitée à 27 exemplaires;

– la Ford GT Gulf Livery Heritage Edition de 2006, qui commémorait la double victoire de la GT40 aux 24 Heures du Mans de 1968 et 1969. Edition limitée à 343 exemplaires;

– enfin, la Ford GT Mk II, édition limitée et en version circuit uniquement, codéveloppée par Ford Performance et Multimatic, dont la production s’achèvera en fin d’année, avec un total de 45 exemplaires.

Communiqué.