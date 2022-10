Santé : il y a une pénurie de sucre, c’est une bonne occasion pour en consommer moins

La Tunisie connaît depuis quelques semaines des pénuries de sucre en raison de la baisse de la production nationale et des difficultés pour en financer l’importation. N’est-ce pas là une bonne occasion pour rappeler aux citoyens les… méfaits du sucre sur la santé ?

Selon Dr Rana Ghiloufi, spécialiste de la sécurité et de la qualité des aliments, chef de service à l’Institut national de la nutrition, à Tunis, la consommation quotidienne de sucre ajouté par personne ne doit pas dépasser 25 grammes, ce qui équivaut à 6 cuillères à café par jour.

Le spécialiste a ajouté, dans une déclaration à l’agence Tap que, selon les dernières études actualisées de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), que cette quantité de sucre ajouté consommée par une personne par jour est suffisante, étant donné que de nombreux aliments transformés contiennent déjà du sucre, bien qu’ils n’appartiennent pas aux catégories des pâtisseries et des friandises.

En effet, le sucre est souvent ajouté aux produits agro-alimentaires qui sont largement utilisés dans la préparation des repas, car le sucre préserve ces matières des germes et améliore leur goût, a explique Dr Ghiloufi, appelant les consommateurs à bien lire la notice sur les emballages des produits industriels pour voir la quantité de sucre dans leur composition.

L’examen de la liste des composants du produit fabriqué permet de connaître la quantité de sucre qui y est ajoutée, et donc de s’assurer que sa consommation n’entraîne pas un dépassement de la quantité de sucre autorisée par jour, insiste la spécialiste , notant que le sucre est souvent désigné par divers autres noms, tels que «glucose», «fructose», «maltose», sirop de maïs et autres.

La cassonade, un sucre cristallisé roux obtenu directement à l’issue de la première cuisson du jus de canne, le miel et le sucre de datte ne sont pas considérés comme des substituts du sucre en tant que tel, mais il est recommandé de les utiliser avec modération à la place du sucre blanc car ils contiennent plusieurs vitamines bénéfiques pour le corps d’une part, et pour éviter la consommation de produits chimiques nocifs qui sont utilisés dans le processus de raffinage du sucre blanc d’autre part, a encore précisé Dr Ghiloufi.

La spécialiste a aussi appelé à éviter les aliments sucrés en adoptant des substituts de sucre et des additifs alimentaires, expliquant que bien que ces produits soient exempts de calories, leur consommation excessive entraînerait des mutations dans les cellules de l’organisme, ce qui accélérerait la propagation des cellules cancéreuses dans le sang, comme indiqué dans un dernier rapport de l’Agence européenne de sécurité des aliments.

Sur un autre plan, toutes les recherches ont prouvé que la plante stevia est le seul édulcorant sûr pouvant être utilisé comme alternative au sucre, à condition qu’il soit biologique, ou qu’il soit acquis auprès de commerces contrôlés, étant donné qu’il nécessite un traitement avant sa consommation pour le débarrasser des résidus de pesticides qui s’y collent.

De toute façon, les récents rapports ont tous prouvé de manière concluante que la consommation excessive de sucre blanc est un facteur de risque pour les cancers du côlon, du sein et de l’utérus sans tenir compte d’autres maladies telles que le diabète, l’obésité et les crises cardiaques, a conclu Dr Ghiloufi, en ajoutant que l’on doit habituer le corps à consommer le moins possible de douceurs en tous genres.

I. B.