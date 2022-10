« Bonjour Monsieur Bussac » écrit par l’universitaire et journaliste Raouf Medelgi vient de paraître aux éditions Orizons. L’ouvrage retrace la vie et l’œuvre de l’écrivain François-Georges Bussac installé en Tunisie.

« Figurez-vous qu’il y a quelques mois, entre pandémie, interrogations existentielles et événements politiques en Tunisie, M. Raouf Médelgi m’annonce, qu’il entend écrire quelque chose sur moi. Au début je n’y ai pas cru. Une plaisanterie ! Je suis peu connu, et je n’aime guère parler de moi, croyez-le bien, autrement qu’à travers mes personnages de roman. De là à envisager une sorte de ‘’bio’’ ! Comment résister ? » Confie l’écrivain des deux rives de la Méditerranée François-George Bussi.

Nouvelliste et acteur de la diplomatie culturelle, G. Bussi a écrit entre-autres « Le jardin de Metlaoui » et « Les silences de l’animal ». Un ouvrage vient d’être consacré à sa vie et à son œuvre pour retracer ce parcours passionnant qui lie les deux rives de la Méditerranée, la France son pays natal, et la Tunisie son pays d’adoption.

L’ouvrage est paru aux éditions Orizons, il sera prochainement édité en Tunisie aux éditions Arabesques.

F.B