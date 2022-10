Comment vendre rapidement des cryptomonnaies ?

Aujourd’hui, la vente des cryptomonnaies est une activité courante qui permet à différents profils d’investisseurs ou à des traders professionnels de gagner des sommes folles. D’autres passionnés des cryptomonnaies cherchent à vendre pour investir dans d’autres actifs. Quel que soit ce qui vous pousse à vendre vos cryptomonnaies, il y a un processus strict à suivre. En plus de cela, des précautions doivent être prises tout au long de vos transactions. Dans les lignes à suivre de cet article, vous en apprendrez un peu plus à ce sujet.

Quelques précautions à prendre avant de vendre ses cryptomonnaies

Avant de vendre des cryptomonnaies, il vous faut faire attention à certains éléments et détenir un certain nombre d’informations. Ceux-ci ont pour objectif de vous outiller sur la valeur exacte à laquelle vos actifs numériques doivent être vendus. Ce sont des astuces utiles qui vont vous servir une fois sur des plateformes de vente comme biticodes. Ce n’est pas toujours facile, mais il faut par exemple se former à l’analyse technique. Cette dernière aide à prendre des positions intéressantes et à en sortir en toute sécurité.

C’est très utile dans le processus de vente en ce sens où il est possible de déterminer le point de sortie du marché, spécialement si la cryptomonnaie est surachetée. En dehors de cela, il faut se renseigner sur le cours de la bourse. L’impact des politiques monétaires sur la volatilité des cryptomonnaies doit être aussi surveillé.

Quelle procédure faut-il suivre pour vendre rapidement ses cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies aujourd’hui servent aux institutions, aux entreprises comme aux particuliers. Elles prennent de plus en plus la place des actifs traditionnels. Elles peuvent donc être échangées et vendues à des taux d’intérêt alléchants conformément à un protocole bien déterminé. De toute évidence, la vente des cryptomonnaies se fait sur des plateformes d’échanges. Même si le processus varie d’une plateforme à une autre, il répond généralement à un même schéma.

Comment choisir un broker performant ?

Le choix du broker est une étape cruciale, car il conditionne le succès de votre démarche de vente. En effet, il y a de nombreuses plateformes de vente de cryptomonnaies. Néanmoins, elles ne se valent pas toutes. Il faut alors prendre le temps de faire des recherches poussées sur le net et vous appuyer sur les témoignages et expériences de personnes expérimentées. Les plateformes qui sont plébiscitées selon la tendance actuelle sont respectivement :

● EToro, prisée pour sa fiabilité et la rapidité de ses transactions;

● Capital.com qui offre une grande gamme d’actifs dans lesquels investir, des possibilités de ventes à des taux intéressants et une prise en main facile;

● XTB qui est connu pour ses frais de transaction très bas.

Comment créer un compte ?

Une fois que l’évolution du marché des cryptomonnaies est propice à la vente, il faut songer à créer un compte qui s’arrime à vos objectifs. Pour cela, n’importe quelle plateforme demandera de renseigner des informations personnelles essentielles. Il s’agit entre autres du nom, prénoms, de votre mail et de votre numéro de téléphone.

Un dernier préalable à satisfaire reste bien évidemment la nature du compte à créer. À ce niveau, il est conseillé aux novices de rester sur un compte démo. Celui-ci permet de mener des actions bien encadrées et d’éviter de s’embrouiller par manque d’expériences. Les comptes de type professionnel sont dédiés à des internautes qui ont une expertise avérée dans la vente de cryptomonnaie. Si vous vous jugez apte à tirer le meilleur de ce type de compte, alors ne vous en privez pas.

Comment choisir le type de devises numérique à vendre ?

Une fois votre compte créé, il faudra maintenant trouver dans une liste exhaustive de cryptomonnaies celle que vous souhaitez vendre. Dans certains cas, il peut être utile de se servir d’une option de recherche présente sur la plateforme pour taper le nom de la devise concernée. À partir de là, il ne vous restera plus qu’à cliquer sur le bouton portant son nom. Si le broker est conçu pour vendre ce type de cryptomonnaie, la vente se fera sans aucune complication.